Том Круз вперше вийшов у світ з новою коханою, яка молодша на 20 років

Том Круз намагається приховувати своє особисте життя від сторонніх. Але все в пресу давно просочилася інформація, що він зустрічається з колегою по фільму "Місія: нездійсненна 7" Хейлі Етвелл. І днями здогадки підтвердилися.

59-річний Том Круз і 39-річна Хейлі Етвелл трималися досить невимушено і нічим не видали своїх почуттів. Але вже сама по собі спільна поява пари не залишила шанувальникам сумнівів: між акторами щось є. Актор вибрав для матчу темно-синій класичний костюм. А актриса одягалася в повітряне квітчасте плаття і плащ молочного відтінку. В руках вона тримала яскраву червону сумочку, а на ноги взула туфлі й в тон.

Нова дівчина Тома Круза Хейлі (фото: Getty Images; скрін instagram/peggycarter1945)

До слова, це перші серйозні стосунки Тома Круза після розставання з Кеті Холмс, яка народила йому дочку Сурі. А ось Хейлі заміжня поки не була. Дівчині приписували стосунки з Івеном Джонсом, Полом Уілсоном і сценаристом Стівеном Мерчантом. Але сама вона старанно їх приховувала. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що її стосунки найчастіше тривають близько двох років. Роман з екс-чоловіком Ніколь Кідман у неї зав'язався на зйомках "Місія нездійсненна 7".