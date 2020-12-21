Ксенія Мішина вже не холостячка, а Ані Лорак "знову стала мамою": топ чуток і скандалів тижня

Інтриги і "розборки" завжди головною "розвагою" знаменитостей. А якщо приводу голосно заявити про себе немає, вони роблять двозначні заяви, відповідають хейтерам або ж просто згадують минуле... Головні скандали від українських селебрітіс шукайте нижче.

Ксенія Мішина зробила свій вибір

Головна героїня проекту "Холостяк" зробила свій вибір. Обранцем красуні став 34-річний Олександр Эллерт, який у фіналі шоу подарував актрисі кільце і зробив пропозицію руки і серця. Що важливо: Ксенія відповіла йому взаємністю. "Хтось скаже шоу, вистава, сценарій. Я скажу - так! Але не той сценарій, про який ви зараз подумали. Вибір я робила серцем", - написала Ксенія у своєму блозі, опублікувавши спільне фото зі своїм коханим чоловіком. Наскільки щирі слова актриси, покаже час. А поки що прихильники вітають пару, а колеги прагнуть висловити свою думку щодо фіналу.

Мішина Ксенія зробила свій вибір (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ані Лорак знову стала мамою

Співачка підірвала мережу заявою про особисте життя. Як зізналася зірка в одному з недавніх інтерв'ю, вона "знову стала мамою". Але мова йде не про новий дитину. Просто у зв'язку з карантином Ані Лорак стала проводити багато часу вдома, займаючись приготуванням їжі та прибиранням. Також цей період дав їй можливість приділити максимум часу своїй дочці. Причому знаменитість зізналася - це було дуже приємно. "Спочатку була паніка: як це я сама на господарстві виявилася... Тепер я зрозуміла, що я справляюся з домашнім господарством. Я можу прибирати, прати, готувати смачні млинці, сирники, забезпечувати дочці онлайн-навчання. Я з багатодітної сім'ї, я вмію варити борщі, але все це трохи забула - на самоізоляції довелося згадати... Але знаєте, що є найбільша нагорода і найбільший праця? Це бути мамою, це номер один", - заявила співачка.

Ані Лорак вважає роль матері головною (фото: facebook.com/AniLorak)

Дімопулос та Саніна продовжують розборки за кубок

Дві фіналістки шоу "Танці з зірками" - Санта Дімопулос і Юлія Саніна - не перестають вступати в зтички за кубок. Вся справа в незвичайному жесті переможниці: Санта вирішила віддати нагороду Юлії, чим тільки образила її. На думку Саніної, така пропозиція принизила її досягнення і заслуги. Санта Дімопулос також не змовчала. Співачка заявила, що не шкодує про свій вчинок, так як він був зроблений від щирого серця. Реакцію Саніної вона пояснила просто: "...В шоу-бізнесі немає місця щирості і людяності, тому всі в оборонній позиції і все сприймається як підступ. У цьому проекті я згадала, за що я не люблю цю сферу шоу-бізнесу, і чому я там чужа...", - відповіла Дімопулос.

Санта Дімопулос прокоментувала свій вчинок (скрін: instagram.com/stories/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос днями розповіла, як приводить себе в форму після шоу.