Ксенія Мішина запустить шоу в YouTube: як "Секс з Анфісою Чеховою"

Ксенія Мішина хоче запустити власне шоу, яке виходитиме на YouTube-платформі. Плани української актриси театру і кіно про новий проект розкрив її коханий, переможець реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт.

Глядачі зможуть побачити 31-річну зірку екрану в цьому шоу в незвичному амплуа, розповів Еллерт у інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

"Я хочу, щоб вона з'явилася на YouTube. Її немає зараз на YouTube. І їй це цікаво, вона хотіла б спробувати в цьому напрямку. Тому я думаю їй формат якийсь прикольний", - зазначив він.

Еллерт припустив, що новий проект може бути своєрідною адаптацією чи бути у форматі шоу "Секс з Анфісою Чеховою".

За словами телеведучого, Мішина, яка в 2019-2020 роках взяла участь у трьох шоу "Танці з зірками", "Кілька Пародій" і "Холостячка", а ще в 2020-му встигла знятися у фільмі "Гола правда" і декількох телесеріалах ("Не відпускай", "Сліди, що зникають", "Жіночі секрети", "Ти тільки мій") могла б ще більше розкритися в цьому новому проекті.

"Вона у своїх ролях більш стримана. Насправді вона дуже кайфова, вміє жартувати, і мені хочеться щось ось таке, щоб вона показала себе іншою в YouTube", - розповів Еллерт.

Відео: Еллерт розповів про плани Мішиної запустити власне шоу в YouTube

Нагадаємо, що перед цим Еллерт розповів, чому досі не познайомив Мішину з батьками.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина виходить заміж, а також розповідали, коли і яким буде весілля головної "Холостячки" країни.