Хтось допише альбом: Джамала підкорила співочими талантами сина і піснею його "авторства"

Співачка показала, як синок допомагає мамі працювати над альбомом

Джамала з дитинства долучає синів до творчості. Ще б пак, адже їх мама сама популярна співачка вдома постійно йде творчий процес! Старший хлопчик артистки Емір-Рахман вже встиг з головою зануритися в світ музики, більше того, він допомагає мамі писати альбом і сам сів за клавіші і "награв" мелодію для Джамали, а потім почав складати новий авторський хіт. Відео домашніх музикувань з сином артистка поділилася в InstaStories.

Маленький Емір-Рахман із задоволенням натискав на клавіші, поки його мама намагалася підібрати мелодію під музичний супровід синочка, хлопчик посміхався і сам із задоволенням включився в процес. Потім він узяв в руки мікрофон і почав з ентузіазмом співати і сміятися, розчулюючи зіркову маму.

"Може хоч хтось вдома нарешті закінчить альбом", - підписала відео зірка.

Джамала показала, як співає її синочок

"Ляпота. А далі йде древня мова інків", - прокоментувала музичні експеременти сина артистка.

Нагадаємо, що раніше Джамала захопила осіннім сімейним фотосетом з чоловіком Бекіром-Сулеймановим і молодшим сином Селім-Гірай. Подружжя вирушила на променад по центру міста і насолодилися чудовими теплими днями.

До речі, Джамала розкрила прості і дієві секрети сімейного щастя і гармонії, а також поділилася повним ніжності домашнім фотосетом з чоловіком і двома дітьми.