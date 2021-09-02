Кухар в улюбленій сукні-вишиванці за 2 120 долларів ввела нову традицію в День знань

Цього року балерина започаткува нову традицію для своїх студентів. Після вранішньої лінійки, Катерина відчинила двері першому курсу до Національної опери України. Мета нової традиції – візуалізації мрії студентів. Більшість з них вперше побували за лаштунками і на головній сцені театру та отримали майстер-клас від зірок вітчизняного балету.

Своїх юних підопічних Катерина назвала "майбутньою культурною елітою" та "емісарами української культури у світі".

Катерина Кухар показала, як та з ким відсвяткувала 1 вересня (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Свого часу ця сцена була для мене великою мрією. Як керівник Коледжу я ставлю собі за мету створити для учнів комфортні умови, аби всі наступні роки, які ми проведемо разом, пліч-о-пліч, за балетними станками, в гримерках нашого театру і, сподіваюся, в подорожах та студентських гастролях, асоціювалися для них із можливостями", - підкреслила Кухар.

До Дня знань прима-балерина обрала червоню вишукану лляну сукню-міді у національному стилі від дизайнера Юлії Магдич. Вартість вбраня в етнічному стилі – 2120 долларів.

Скріншот (yuliyamagdych.com)

До речі, в цьому ж образі Катерина вже красувалася на публіці – під час минулорічних зйомок у шоу "Танці з зірками", суддею якого вона являється.

Учнів Колледжу привітали відомий хореограф-постановник Раду Поклітару, художній керівник закладу Олексій Бессмертний, який пообіцяв, що з цього року учбовий заклад розпочне співпрацю із французською Національною школою танцю в Марселі, та інші.