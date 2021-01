Кухар розкрила правду про скандали зі знаменитостями на "Танцях з зірками": перегинають

Катерина Кухар сувора і гостра на язик суддя "Танців з зірками". Знаменитості її побоюються, а деякі недолюблюють за іронічні зауваження і критику в свою адресу. Наприклад, на "Танцях з зірками 2020" Катерина та Ольга Фреймут сперечалися на очах у всієї країни. Про сварки з зірками і своє ставлення до учасників прима-балерина розповіла Маші Єфросиніній.

В рамках YouTube–програми "Іспит" Катерина зазначила, що суддівство в популярному шоу і взаємодія з зірками першої величини – заняття непросте, але в своїх оцінках вона максимально об'єктивна.

"Це колосальне психо-емоційне навантаження. З багатьма зірками-учасниками я була знайома ще до Танців. Це певна складність, але в той же час і плюс. Коли я сідаю за суддівський стіл, я дивлюся об'єктивно на те, що людина зробила в проекті, наскільки вона прогресивно виросла, наскільки вона добре відпрацювала за тиждень, наскільки вона зібралася і станцювала – емоційно чи не емоційно. Є симпатія і антипатія, але є якість танцю - це те, що ти, як суддя, повинен оцінювати", - зазначила Катерина.

Катерина Кухар судить строго, але справедливо ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

До спілкування із зірковими учасниками вона заздалегідь не готується. А всі репліки і оціночні судження – це експромт.

"Заготовок немає. Як можна знайти заготовки на Олині або Надині репліки? Михайло Кукуюк теж щось говорив", - зізналася прима-балерина.

До речі, актор так образився на суддю за її критику, що якось навіть не відповів на її привітання, коли Катерина йшла до знімального павільйону. Деякі з учасників дійсно переходили межі дозволеного в спілкуванні з членами журі.

"Олечка (Фреймут – прим. ред.) трішечки перегинала, але вона емоційна дівчинка. Паша Вишняков теж трохи перегнув, мені трошки було прикро за дітей, які прийшли танцювати", - згадала Катерина.

Катерина не розуміє різких висловлювань учасників на адресу суддів ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Також Кухар розповіла, як ставится до перепалок з зірками в рамках проекту та їх різких реплік у відповідь на її критику.

"Я це не схвалюю абсолютно. Для мене це дивно", - зазначила суддя "Танців з зірками".

У той же час, за межами шоу з багатьма з екс-учасників вона підтримує дружні стосунки, незважаючи на протистояння в рамках проекту.

"Show must go on. Це по-перше. По-друге, я дуже контактна людина. Я по життю людина дуже позитивна і весела", - охарактеризувала себе Катерина.

Вона зізналася, що дружить з Олімпійською чемпіонкою Лілією Подкопаєвою. Вона навіть побувала на дні народження гімнастки, який та відзначала в Києві. "Я до Лілі чудово ставлюся. Вона чудова людина, я її поважаю", - зазначила Катерина.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар розповів про трепетне ставлення чоловіка та конфлікти в родині.