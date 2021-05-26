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Лялечка: 46-річна Вікторія Бекхем підкорила молодим зовнішнім виглядом на новому фото

Автор: Lite

Вікторія Бекхем запостила нове фото, на якому виглядає молодою і привабливою.

Пост вона приурочила до запуску чергової лінії Victoria Beckham Beauty.

На фото Вікторія позує в оточенні візажистів і стилістів, які створюють для неї розкішний образ. Макіяж їй виконали в приглушених натуральних відтінках, а зачіску - зі структурованими пасмами. Вікторія одягнена в чорну сукню з довгими рукавами, завдяки чому мейк-ап став ще більш виразним. Досконала гладка шкіра, чуттєва посмішка, кокетливий погляд... Здається, вона просто світиться красою і молодістю!

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Закулісні моменти краси з використанням всієї @victoriabeckhambeauty! Я використовувала...", - написала Вікторія і перерахувала всі продукти власного бренду, які майстри використовували при роботі.

А шанувальники не змогли стримати слів захоплення від побаченого, просто засипавши Вікторію компліментами: "Лялечка", "Ну що з краса", "Я просто обожнюю це обличчя", "Така красива", "Просто любов", "Виглядаєш приголомшливо", "Ідол", "Чудова!",- не вгамовується армія фанатів зірки.

Раніше 18-річний син Вікторії здивував публіку, показавши "вагітне" фото своєї нареченої.

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