В купальнику з відвертим декольте і окулярах: Слава Камінська порадила дівчатам, як відпустити минуле

Співачка вчить переходити до нового досвіду

Слава Камінська любить писати філософські пости. Наприклад, співачка зізналася, що для неї ця осінь – особлива, ніж заінтригувала прихильників. Слава запостила стильний знімок в осінньому парку і розповіла про те, що у неї на душі, закінчивши послання фразою, мовляв, все буде добре.

На цей раз учасниця групи "Неангели" розповіла, що не варто триматися за минуле, треба його відпускати, звільняти місце для нового досвіду. Проілюструвала свої думки співачка фото з басейну: Слава сидить у стильних сонячних окулярах і відвертому купальнику, що буквально оголяє груди.

Слава Камінська нагадує: принців не так вже й багато (фото: instagram.com/babaslavka/)

"В житті все циклічно: біле завжди змінює чорне, після дощу обов'язково вийде сонце, а пролиті сльози напевно просто зміцнюють вії. Такий баланс природи: неможливо страждати вічно. Тримати або відпустити - свідомий вибір кожного. Але, тільки по-справжньому відпустивши, ми звільняємо місце для того, хто вже, в цю хвилину, готовий зробити нас щасливішими. А він, може, вже зачекався. Так що, дівчата, допоможіть природі з балансом, не затягуйте. Принців з кожним днем стає все менше", - впевнена співачка.

Фолловери подякували Камінську за пораду і захоплювалися її стильним луком.

Нагадаємо, що нещодавно Слава розповіла, що вона зуміла знайти спільну мову з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Співачка визнає, що ініціатором розлучення виступив колишній чоловік, але після розставання він став мудрішим і терпимішим.