ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В купальнику з відвертим декольте і окулярах: Слава Камінська порадила дівчатам, як відпустити минуле

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 11:45
В купальнику з відвертим декольте і окулярах: Слава Камінська порадила дівчатам, як відпустити минуле Слава Камінська (www.instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Співачка вчить переходити до нового досвіду

Слава Камінська любить писати філософські пости. Наприклад, співачка зізналася, що для неї ця осінь – особлива, ніж заінтригувала прихильників. Слава запостила стильний знімок в осінньому парку і розповіла про те, що у неї на душі, закінчивши послання фразою, мовляв, все буде добре.

На цей раз учасниця групи "Неангели" розповіла, що не варто триматися за минуле, треба його відпускати, звільняти місце для нового досвіду. Проілюструвала свої думки співачка фото з басейну: Слава сидить у стильних сонячних окулярах і відвертому купальнику, що буквально оголяє груди.

В купальнику з відвертим декольте і окулярах: Слава Камінська порадила дівчатам, як відпустити минулеСлава Камінська нагадує: принців не так вже й багато (фото: instagram.com/babaslavka/)

"В житті все циклічно: біле завжди змінює чорне, після дощу обов'язково вийде сонце, а пролиті сльози напевно просто зміцнюють вії. Такий баланс природи: неможливо страждати вічно. Тримати або відпустити - свідомий вибір кожного. Але, тільки по-справжньому відпустивши, ми звільняємо місце для того, хто вже, в цю хвилину, готовий зробити нас щасливішими. А він, може, вже зачекався. Так що, дівчата, допоможіть природі з балансом, не затягуйте. Принців з кожним днем стає все менше", - впевнена співачка.

Фолловери подякували Камінську за пораду і захоплювалися її стильним луком.

Нагадаємо, що нещодавно Слава розповіла, що вона зуміла знайти спільну мову з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Співачка визнає, що ініціатором розлучення виступив колишній чоловік, але після розставання він став мудрішим і терпимішим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу НеАнгелы стиль Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Мінську силовики розігнали мітинг студентів
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Мінську силовики розігнали мітинг студентів