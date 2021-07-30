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У купальнику-сітці: дочка Джуда Лоу засипала мережу відвертими пляжними фото

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, П'ятниця 30 липня 2021 15:25
У купальнику-сітці: дочка Джуда Лоу засипала мережу відвертими пляжними фото Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

Старша дочка Джуда Лоу показала свою нову роботу - професійну зйомку від кращих майстрів індустрії.

Дівчина пораділа, що змогла взяти участь у фотосесії мрії. А фанати пораділи, що Айріс поділилася гарячим контентом.

Айріс позує в купальнику червоного відтінку зі вставками у вигляді сіточки. Більша сітка накинута зверху на розкішне тіло моделі. На шиї у неї красується широкий атласний чокер з квіткою. Виглядає дівчина чарівно. А завдяки відвертим позам - неймовірно сексуально. На частині знімків вона лежить на каменях на тлі океану, на інших компанію їй склали і інші моделі. До слова, в цій зйомці у Айріс ще довге волосся, що також внесло свою нотку в спокусливий лук моделі.

У купальнику-сітці: дочка Джуда Лоу засипала мережу відвертими пляжними фотоУ купальнику-сітці: дочка Джуда Лоу засипала мережу відвертими пляжними фотоУ купальнику-сітці: дочка Джуда Лоу засипала мережу відвертими пляжними фотоУ купальнику-сітці: дочка Джуда Лоу засипала мережу відвертими пляжними фото

Айріс Лоу в новій зйомці (фото: instagram.com/lirisaw)

Нагадаємо, Айріс нещодавно почала серію експериментів із зачісками. Спочатку вона коротко постриглася, а потім почала пробувати незвичайні відтінки. Наприклад, яскраво-синій. Незважаючи на те що фанати в захваті від будь-яких образів зірки, на кадри з довгим волоссям вони реагують особливо бурхливо.

Раніше Айріс стала зіркою Каннського кінофестивалю, вперше відвідавши його в якості обличчя Dior.

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