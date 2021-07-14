Ідеал: юна дочка Джуда Лоу блищить на вечірці в спокусливому вбранні

Айріс Лоу з недавніх пір - посланниця краси Dior, а тому тепер жодна вечірка легендарного бренду не обходиться без неї.

Для нового виходу в світ старша з дочок популярного актора Джуда Лоу вибрала вбрання стильне і спокусливе. Айріс блищить в Каннах, не забуваючи робити сторіз для своїх фанатів.

Дівчина одягла варіацію вічної вечірньої класики: маленьке чорне плаття. Зрозуміло, ультракоротке, з вирізами на плечах і кокетливою спідницею з бахроми. Таке вбрання відмінно підкреслило стрункі ноги моделі і те, як добре вона складена. Доповнили його босоніжки на високих підборах з платформою. З аксесуарів Айріс підібрали тільки невеликі сережки.

Айріс Лоу зачарувала Канни (фото: instagram.com/lirisaw)

Макіяж їй зробили з золотистим бронзатором і виразними стрілками на повіках. Дівчина поспішила показати його зблизька, щоб шанувальники творчості Пітера Філіпса - креативного директора з макіяжу Dior - змогли спробувати його відтворити.

"Іконічна Краса", "Найкраща", "Ох, мала, ти найкраща", "Це божевільно прекрасно", "Королева, ти в Каннах просто вогонь", - вітають Айріс фоллловери.