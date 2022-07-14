Квіткова і Добринін відзначили перший день народження сина: милі фото
Микита Добринін і Даша Квіткова поки що єдина пара, яка залишилася разом після шоу Холостяк. Більш того, вони одружилися, а рік тому стали батьками - 13 липня у подружжя народився син Лев.
На честь свята батьки влаштували невелике свято і зворушливу і милу фотосесію, а знімками поділилися на своїх сторінках в Instagram.
Даша і Микита красиво прикрасили будинок безліччю повітряних кульок синього і сріблястого кольору. На одній з них у вигляді зірки був зроблений напис "З днем народження, Лев".
У цей святковий день чоловіча половина сімейства вбралася в однакові вишиванки і білі штани, а мама позувала в білосніжній сукні.
Для маленького іменинника також спекли маленький тортик, яким він із задоволенням поласував.
Судячи зі щасливих посмішок на обличчях всіх трьох, свято пройшло відмінно і вони весело провели час.
"Вже цілий рік нашому кращому хлопчику. Це був найважливіший рік у нашому житті. Яна знімала наші пологи, і зараз дуже символічно, що фото на перший рік теж робить вона", - підписала фото Квіткова.
Даша і Микита влаштували яскраву і ніжну фотосесію з іменинником Левом (фото: instagram.com/kvittkova)
Також блогер змонтувала короткий ролик, в якому зібрала кращі моменти з сином за минулий рік.
"Обережно, відео викликає сльози. Дякую, що пережили разом з нами цей рік. Далі - більше", - написала Даша.
Добринін також привітав синочка в мережі і виклав кілька зворушливих кадрів з Левом.
"Лев став подарунком долі, наша мрія, стимул ставати краще і щасливіше. Діти і є наша країна. І сьогоднішній день народження сина, це привід вірити, що радість ще є і завжди має залишатися бажання жити далі", - написав Микита.
Добринін привітав сина з першим днем народження (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, в червні Даша Квіткова поїхала з України - вона відвезла сина Лева на море до Хорватії, після чого відвідала ще кілька країн Європи разом з малюком.
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