Квіткова і Добринін відзначили перший день народження сина: милі фото

Микита Добринін і Даша Квіткова поки що єдина пара, яка залишилася разом після шоу Холостяк. Більш того, вони одружилися, а рік тому стали батьками - 13 липня у подружжя народився син Лев.

На честь свята батьки влаштували невелике свято і зворушливу і милу фотосесію, а знімками поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Даша і Микита красиво прикрасили будинок безліччю повітряних кульок синього і сріблястого кольору. На одній з них у вигляді зірки був зроблений напис "З днем народження, Лев".

У цей святковий день чоловіча половина сімейства вбралася в однакові вишиванки і білі штани, а мама позувала в білосніжній сукні.

Для маленького іменинника також спекли маленький тортик, яким він із задоволенням поласував.

Судячи зі щасливих посмішок на обличчях всіх трьох, свято пройшло відмінно і вони весело провели час.

"Вже цілий рік нашому кращому хлопчику. Це був найважливіший рік у нашому житті. Яна знімала наші пологи, і зараз дуже символічно, що фото на перший рік теж робить вона", - підписала фото Квіткова.

Даша і Микита влаштували яскраву і ніжну фотосесію з іменинником Левом (фото: instagram.com/kvittkova)

Також блогер змонтувала короткий ролик, в якому зібрала кращі моменти з сином за минулий рік.

"Обережно, відео викликає сльози. Дякую, що пережили разом з нами цей рік. Далі - більше", - написала Даша.

Добринін також привітав синочка в мережі і виклав кілька зворушливих кадрів з Левом.

"Лев став подарунком долі, наша мрія, стимул ставати краще і щасливіше. Діти і є наша країна. І сьогоднішній день народження сина, це привід вірити, що радість ще є і завжди має залишатися бажання жити далі", - написав Микита.

Добринін привітав сина з першим днем народження (фото: instagram.com/nikitadobrynin)