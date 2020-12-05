У латексних лосинах і в ліфчику: гаряча Лобода розбурхала хвилюючими вигинами

Світлана Лобода не соромиться відкрито демонструвати свою сексуальність і епатувати публіку. Співачка вміє завести шанувальників з пів-обороту гарячими фотосетами і пікантними сценічними образами. Навіть на відпочинку зірка продовжує дражнити шанувальників, розбурхуючи уяву фото в бікіні. Але на цей раз Світлана влаштувала робочу фотосесію, де постала в латексних лосинах, що повторюють її точені форми немов друга шкіра, і чорному боді ассмитерчного крою на одне плече.

Талію вона підкреслила широким поясом з масивною пряжкою. Взуття – лакові полуспаожки на високому каблуці. Зірка еротично позувала лежачи, демонструючи на камеру апетитні сідниці, обтягнуті латексом.

На одному з фото вона зображена стоячи – зірка демонструє струнку фігуру і нескінченні ноги, пильно вдивляюся в об'єктив фотографа.

Світлана Лобода в латексі збурила прихильників (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Який план зараз у моїй голові?" - грайливо поставила провокаційне запитання вона.

"План по захопленню сердець шанувальників", - написав хтось із підписників зірки в коментарях. Інші оцінили еротичний фотосет знаменитості. Багато припустили, що незабаром співачка випустить новий сингл, здатний підірвати чарти.

Не менш пікантний кадр потрапив в сторіс Instagram. На фото Світлана відображена в одному чорному ліфчику і блискучих штанях. Вона присіла на короточки і тримається руками за високу шпильку чорних блискучих туфель.

Світлана Лобода в білизні ефектно позировла перед камерою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода зворушила мережу фото з підрослими доньками.