Лавина ніжності: щасливий Горбунов зворушив милим фото знайомства своїх синочків

Катя Осадча та Юрій Горбунов з головою поринули у нелегкі, але приємні батьківські клопоти -19 серпня у пари народилася друга спільна дитина . Довгоочікуваний синочок з'явився в одному з приватних столичних пологових будинків, а пологи були парнерсьскими - гордий і розчулений тато навіть перерізав пуповину! Тепер мама і малюк вдома, а домочадці допомагають їм у нелегкій справі – доглядати за новим крихітним членом сім'ї, який прикував до себе всю увагу.

Так, Юрій в Instagram показав зворушливу зустріч двох братів - маленького Івана та його новонародженого братика.

У кадрі - старший хлопчик акуратно і дбайливо гладить по голові лежачого на ліжку малюка, який прикрився крихітними ручками. Примітно, що пара перестала ховати обличчя Вані – шанувальники прийшли до висновку, що він дуже схожий на зіркового тата.

"Привіт, братику! Наші хлопці знайомляться!" - підписав він повний ніжності і турботи кадр, додавши хештеги, адресовані дружині - "люблю" і "дякую".

Юрій показав трепетну зустріч двох своїх синів (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники закидали Юрія компліментами, привітаннями і питаннями - їх цікавило, як подружжя назвало дитину.

Які у вас хороші сини

Ну треба ж, старшенький хмурить носик, як тато! Милота

Який момент!

Як мило

Який класний старший з малюком

Яка ніжність!

Таке зворушливе фото!

Тим часом Юрій активно готується до святкування Дня Незалежності України та бере активну участь у репетиціях до святкового масштабного концерту та параду. На його сторінці з'явилися перші фото - з Софією Ротару, Лілією Подкопаєвою, Русланою і військовим оркестром.

Юрій Горбунов активно готується до 30-річчя незалежності України (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)