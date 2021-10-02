Мені так легше: вибувший учасник "Холостячки 2" зробив відверте зізнання про Огнєвіч

Чоловік не приховував - він засмутився. "Я так і не отримав шанс відкритися, побути наодинці зі Златою, проявитися і показати їй який я насправді... прикро не через те, що я йду, а через те, що вони всі залишаються. Це не змагання, не боротьба. Тут немає других, п'ятих або десятих місць. Цей проект про відносини і можливість побудувати відносини, і, може бути, навіть сім'ю", - переконаний Ілля.

Ілля зізнався, що був максимально щирим на шоу (фото: instagram.com/borodachch)

Він зазначає - якби не пішов на реаліті, все життя картав би себе за втрачену можливість. До вибору і рішень Злати бізнесмен ставиться шанобливо, і розуміє, що вони не відбулися як пара.

"Не важливо, яким я пішов з церемонії! Першим або останнім ... якщо покинув проект, значить, Злата не моя і не зі мною. Може, звучить якось по-філософськи, але мені так легше... і точно знаю, що мене чекає десь моя любов",- оптимістично налаштований бізнесмен.

Він запевняє, що на проекті був справжнім і змінюватися не має наміру. "Дійсно, в мені є щирість, доброта і романтичність. І хочеться цим ділитися", - зізнався Ілля.