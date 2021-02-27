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Ліки від смутку: Ірина Білик шокувала фанатів роздумами про вакцинацію

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 13:59
Ліки від смутку: Ірина Білик шокувала фанатів роздумами про вакцинацію Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Ірина Білик влаштувала соцопитування між своїми шанувальниками на тему вакцинації: співачка захопила вишуканим фото в стильному чорному вбранні і поцікавилася їх думкою на тему ліків від смутку.

Своє запитання співачка поставила Instagram.

На знімку Ірина стоїть у чорному капелюсі і чорному плащі на чорному ж фоні з сумним виразом обличчя і дивиться прямо в камеру.

"А якби придумали вакцину від смутку, ви б вакцинувалися?", - поцікавилася співачка.

Ліки від смутку: Ірина Білик шокувала фанатів роздумами про вакцинацію

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники були в шоці від такого питання і зізналися, що навіть якщо б таке щеплення робили, вони б не пішли на відмову від смутку: іноді посумувати - дуже навіть добре, впевнені вони.

  • Ні, смуток - це мистецтво. Без печалі і смутку ми не були б щасливі
  • Ні. Іноді посумуєш, а потім порадієш чого-небудь
  • Ні. Без смутку не було б гарних пісень, лірики. Ми б не знали, що щастя цінно
  • Ех, Ірішка! Чи нам бути в печалі?
  • Думаю, що ні. Смуток - це стан перезарядки і душевного очищення

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