Ліки від смутку: Ірина Білик шокувала фанатів роздумами про вакцинацію
Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Ірина Білик влаштувала соцопитування між своїми шанувальниками на тему вакцинації: співачка захопила вишуканим фото в стильному чорному вбранні і поцікавилася їх думкою на тему ліків від смутку.
Своє запитання співачка поставила Instagram.
На знімку Ірина стоїть у чорному капелюсі і чорному плащі на чорному ж фоні з сумним виразом обличчя і дивиться прямо в камеру.
"А якби придумали вакцину від смутку, ви б вакцинувалися?", - поцікавилася співачка.
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Шанувальники були в шоці від такого питання і зізналися, що навіть якщо б таке щеплення робили, вони б не пішли на відмову від смутку: іноді посумувати - дуже навіть добре, впевнені вони.
- Ні, смуток - це мистецтво. Без печалі і смутку ми не були б щасливі
- Ні. Іноді посумуєш, а потім порадієш чого-небудь
- Ні. Без смутку не було б гарних пісень, лірики. Ми б не знали, що щастя цінно
- Ех, Ірішка! Чи нам бути в печалі?
- Думаю, що ні. Смуток - це стан перезарядки і душевного очищення