Ліки від смутку: Ірина Білик шокувала фанатів роздумами про вакцинацію

Ірина Білик влаштувала соцопитування між своїми шанувальниками на тему вакцинації: співачка захопила вишуканим фото в стильному чорному вбранні і поцікавилася їх думкою на тему ліків від смутку.

На знімку Ірина стоїть у чорному капелюсі і чорному плащі на чорному ж фоні з сумним виразом обличчя і дивиться прямо в камеру.

"А якби придумали вакцину від смутку, ви б вакцинувалися?", - поцікавилася співачка.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники були в шоці від такого питання і зізналися, що навіть якщо б таке щеплення робили, вони б не пішли на відмову від смутку: іноді посумувати - дуже навіть добре, впевнені вони.