В леопардовому боді і капелюшку: Кайлі Дженнер показала розкішне тіло в провокаційній зйомці

Зірка продовжує ділитися кадрами з останньої фотосесії

Кайлі Дженнер виклала в мережу ще одне фото зі зйомок своєї останньої колекції косметики Leopard Collection. Цього разу – найбільш провокаційне. Дівчина приміряла спокусливе боді леопардового забарвлення, яке підкреслило її апетитні форми. Доповнили купальник ковбойський капелюх, пишні кучері і виразний макіяж, створений за допомогою продуктів її нової лінії. Кайлі лежить на животі, прогнувшись і дивлячись в кадр заклично і пристрасно. За допомогою відвертого фото Дженнер оголосила про дату запуску колекції і закликала фанатів бути напоготові.

Кайлі виглядає приголомшливо, вважають фанати (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пізніше зірка опублікувала ще одне фото – цього разу в стильному домашньому образі. Кайлі одягла спортивні штани, пошиті з сірого трикотажу, а також білий кроп-топ. Із взуття вона вибрала сірі кеди з чорними мереживними вставками, з аксесуарів – ланцюжки з масивними підвісками, сережки і кільця з дорогоцінними каменями, а також годинник. Волосся, злегка завите, зірка виклала на одну сторону. Окремої уваги заслуговує манікюр знаменитості – вона знову віддала перевагу довгим, загостреним нігтям. Колір зірка обрала класичний для осені – темно-бордовий, а покриття матове.

Дівчина стильна навіть вдома (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер показала кілька найбільш актуальних прикладів манікюру, які можуть стати відмінним джерелом натхнення перед походом до майстра. Надихаємося!