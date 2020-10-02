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З пелюстками троянд: Слава Камінська розохотила мережу пікантним фото з відпочинку

Автор: Марина Настевич

Співачка вирушила в довгоочікувану відпустку до Єгипту

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська вже вилетіла з шоу "Танці з зірками" і може дозволити собі трохи відпочити. Співачка відправилася погрітися і позасмагати в Єгипет в компанії друзів, залишивши на цей раз дітей вдома.

Артистка вже порадувала шанувальників пікантним знімком, який виклала у своєму Instagram. Зірка показала, як ніжиться у ванні, при цьому у воді плавають пелюстки троянд.

Мабуть, це навіть міні-басейн на вулиці, так як Слава позує в бежевому купальнику і сонцезахисних окулярах. Вона спокусливо вигнулась на фото, демонструючи свої апетитні форми і татуювання.

"Мама біля моря. Довгоочікуване перезавантаження", - прокоментувала кадр з Шарм-ель-Шейха Камінська.

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Слава Камінська похвалилася витонченою фігурою на відвертому фото з Єгипту (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники радіють за артистку і бажають їй доброго відпочинку, не забуваючи захоплюватися красою і фігурою Слави.

  • Розумниця Слава! Давно пора!
  • Насолоджуйся!)
  • Слава! Гарного Вам відпочинку.
  • Хорошою перезавантаження
  • ви шикарна, а психіка яка стійка.....Нехай отсохнут злі язики,нехай буде так!
  • Ох вже ці Пелюстки!
  • Супер, красуня
  • Шикарна і Божественна!!!
  • Класного відпочинку та рівномірної засмаги )
  • Офігенна мама
  • Красуня
  • Ви тут нереальна

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів висловилася про свої пластичні операції і дієти. Співачка зізналася, що втручання дозволяють їй бути впевненіше в собі, а її чоловіка її зовнішність цілком влаштовує.

До речі, Слава Камінська заінтригувала спільними кадрами з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром. Пара разом відвідала світський захід.

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