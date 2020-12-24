Леся Никитюк блиснула апетитними формами і стрункими ніжками в екстремальному міні

Леся Нікітюк стала останнім часом вибирати вельми спокусливі врання. Вони відмінно підкреслюють всі достоїнства фігури теледіви. А також змушують фанатів замислитися: можливо, так Леся шукає собі супутника життя. Через це ведучу вже "відправляють" на новий сезон шоу "Холостячка". Правда, поки всі подібні розмови ведуться на рівні коментарів у мережі Instagram. А сама вона, схоже, дійсно не проти залучити зайвий раз чоловічу увагу.

Леся Нікітюк змусила всіх поміркувати про пластику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кілька годин тому Леся виклала нову серію фото в спокусливому чорному платті. Тепер Никитюк прийняла ще більш пікантні пози, які продемонстрували її груди. Підпис вона вибрала досить оригінальний.

"Пластику чи Натюрель??? Які новорічні кульки воліють зараз хлопці? 2-го або 4-го розміру??? Дуже цікаво", - написала зірка під галереєю.

В коментарях піднялася хвиля коментарів від фанатів. Більшість з них зійшлися на думці, що Леся просто незрівнянна і ніяка пластика їй не потрібна.

Раніше Никитюк постала в образі дівчини Остіна Пауерса.