Леся Нікітюк у крихітному бікіні приголомшила чарівними видами: є на що подивитися

Купальник з забарвленням анімалье практично не залишив простору для фантазії. Леся позувала на тлі моря і гірської місцевості, на задньому плані видно корабель і катер, але увага шанувальників була прикута до струнких форм Леді Ле в спокусливому бікіні. Леся ефектно виходить з води, поправляє волосся і з усіх боків демонструє модельні форми.

"У Чорногорії завжди є на що подивитися", - залишила інтригуючий підпис під фотосесією в мінібікіні Леся.

Леся покрасувалася в мікробікини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники зірки прийшли в повний захват від гарячого літнього фотосету, і запевнили Леді Ле – на знімках дійсно є що розглянути.