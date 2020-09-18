Леся Нікітюк зганьбилася на весь готель в ім'я кохання

Леся Нікітюк не тільки відпочиває в Туреччині, але і робить добрі справи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча "Нового каналу" Леся Нікітюк на відпочинку в Туреччині попрацювала свахою

Що тільки не просять зробити шанувальники своїх кумирів. І селфі, і автограф, і навіть позичити грошей. Але іноді їх прохання вельми екстравагантні. Так, під час відпочинку в Туреччині Лесю Нікітюк, яка розохочує апетитними фото з відпустки, попросили допомогти зробити пропозицію руки і серця. Причому вельми нестандартно.

"Сценарій був таким: п'яна зірка вривається в бунгало і по-хамськи виганяє майбутню наречену. Дівчина йде, а за бунгало її вже чекає хлопець, стоячи на коліні", - каже Леся.

Ведуча шоу "Хто зверху?" і "Le Маршрутка" відіграла свою роль на 12 балів. Лежала в бунгало і кричала, щоб їй налили шампанського і відвели цю дівчину геть.

Нікітюк залишати краще бунгало не збиралася. Майбутня наречена не відчула підступу... і пішла. Коли ж побачила хлопця з квітами і кільцем, то розплакалася. На його пропозицію вона відповіла "так".

Леся Нікітюк допомогла хлопцеві зробити пропозицію своїй коханій (instagram.com/lesia_nikituk)

"А інакше і бути не могло! Що, я даремно позорилась на весь готель? Взагалі, закохана пара - дуже красива. Але якщо що, весілля без завдатку я не веду", - сміється Леді Ле.

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