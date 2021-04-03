Леся Нікітюк приголомшила несподіваним хистом і показала більше, ніж слід було

Леся Нікітюк нещодавно прилетіла в Україну зі спекотного Єгипту, де сама не сумувала і шанувальникам не давала нудьгувати. Крім фото в бікіні , ведуча радувала фанів кумедними відео, на яких постала у несподіваному амплуа оригінального і самобутнього гіда. У Леді Ле залишилося чимало неопбликованных кадрів на телефоні, якими вона тепер ділиться з підписниками.

Instagram вона показала оригінальне фото, на якому вилізла на дерево у відвертому аутфите.

Леся вбралася в чорне атласне плаття білизняного стилю, зручну рожеву толстовку і взула босоніжки на маленьких підборах. Шанувальники легко змогли оцінити не тільки довжину її ніг, але і округлі пружні сідниці – вбрання ведучої "підскочило" вгору, показавши більше, ніж варто було б.

"Нарешті кінець тижня.. тепер можна і зависнути", - поділилася своїми планами ведуча і як завжди підійшла до питання з гумором.

Леся побалувала оригінальним фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили оригінальне фото Лесі і стали залишати під ним жартівливі коментарі і компліменти.