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Леся Нікітюк приголомшила несподіваним хистом і показала більше, ніж слід було

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 14:52
Леся Нікітюк приголомшила несподіваним хистом і показала більше, ніж слід було Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк нещодавно прилетіла в Україну зі спекотного Єгипту, де сама не сумувала і шанувальникам не давала нудьгувати. Крім фото в бікіні, ведуча радувала фанів кумедними відео, на яких постала у несподіваному амплуа оригінального і самобутнього гіда. У Леді Ле залишилося чимало неопбликованных кадрів на телефоні, якими вона тепер ділиться з підписниками.

Instagram вона показала оригінальне фото, на якому вилізла на дерево у відвертому аутфите.

Леся вбралася в чорне атласне плаття білизняного стилю, зручну рожеву толстовку і взула босоніжки на маленьких підборах. Шанувальники легко змогли оцінити не тільки довжину її ніг, але і округлі пружні сідниці – вбрання ведучої "підскочило" вгору, показавши більше, ніж варто було б.

"Нарешті кінець тижня.. тепер можна і зависнути", - поділилася своїми планами ведуча і як завжди підійшла до питання з гумором.

Леся Нікітюк приголомшила несподіваним хистом і показала більше, ніж слід було

Леся побалувала оригінальним фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили оригінальне фото Лесі і стали залишати під ним жартівливі коментарі і компліменти.

  • Круте фото
  • Режим коала
  • Просто бомба
  • Гарна Леся як левиця на дереві
  • В будь-якому вигляді - красива
  • Стриптизерка
  • Потрібні довгі ноги, щоб добре висіти
  • Ох, яка краса

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк здивувала оригінальним домашнім фото "коханого", який завжди зустрічає вдома.

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