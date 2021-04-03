Леся Нікітюк приголомшила несподіваним хистом і показала більше, ніж слід було
Леся Нікітюк нещодавно прилетіла в Україну зі спекотного Єгипту, де сама не сумувала і шанувальникам не давала нудьгувати. Крім фото в бікіні, ведуча радувала фанів кумедними відео, на яких постала у несподіваному амплуа оригінального і самобутнього гіда. У Леді Ле залишилося чимало неопбликованных кадрів на телефоні, якими вона тепер ділиться з підписниками.
Instagram вона показала оригінальне фото, на якому вилізла на дерево у відвертому аутфите.
Леся вбралася в чорне атласне плаття білизняного стилю, зручну рожеву толстовку і взула босоніжки на маленьких підборах. Шанувальники легко змогли оцінити не тільки довжину її ніг, але і округлі пружні сідниці – вбрання ведучої "підскочило" вгору, показавши більше, ніж варто було б.
"Нарешті кінець тижня.. тепер можна і зависнути", - поділилася своїми планами ведуча і як завжди підійшла до питання з гумором.
Леся побалувала оригінальним фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники оцінили оригінальне фото Лесі і стали залишати під ним жартівливі коментарі і компліменти.
- Круте фото
- Режим коала
- Просто бомба
- Гарна Леся як левиця на дереві
- В будь-якому вигляді - красива
- Стриптизерка
- Потрібні довгі ноги, щоб добре висіти
- Ох, яка краса
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк здивувала оригінальним домашнім фото "коханого", який завжди зустрічає вдома.