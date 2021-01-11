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Леся Нікітюк поніжилася у ванній з подружкою: чарівні красуні!

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 18:32
Леся Нікітюк поніжилася у ванній з подружкою: чарівні красуні! Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Роман Мирончук

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк розбурхала користувачів мережі своїми фотографіями, на яких вона сидить у ванній разом зі своєю подругою.

На фото Леся сидить у самій ванній, а її подруга – поруч на краю. При цьому дівчата перебувають в одязі, і прикладають леку до вуха. Дані фотографії дівчата опублікували в Instagram. Леся розмістила фото у себе в сторіз.

Леся Нікітюк поніжилася у ванній з подружкою: чарівні красуні!Леся Нікітюк поніжилася у ванній з подружкою: чарівні красуні!

Леся Нікітюк з подругою (фото: instagram.com/liya_li__)

Користувачі мережі оцінили фото і залишили свої коментарі.

  • Які ж ви чарівні красуні, заряд позитиву;
  • Ой, ну неймовірні;
  • Наші богині;
  • Давайте вже з водою;
  • Квіточки;
  • Чарівні красуні!
  • Я вас обожнюю.

Нагадаємо, Пристрасна Леся Нікітюк прямо з басейну звернулася до голлівудського героя. Теледіва вбралася в тигровий купальник і плавала, судячи з усього, в одному з курортів Буковеля. При цьому телеведуча закликала Аквамена – героя американського фільму Джеймса Ван, головну роль в якому зіграв Джейсон Момоа.

Ми також писали про те, що Леся Нікітюк в елітному готелі зганьбилася перед голлівудською зіркою на очах у десятків людей. Телеведуча зізналася, що колись прибирала в дорогому готелі разом з Пенелопою Крус.

Ця історія сталася під час Каннського кінофестивалю, на який Никитюк запросили після того, як вона я озвучила головну героїню мультфільму "Монстри на канікулах 2".

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