Леся Нікітюк розкрила правду про свої джерела доходу

Леся Нікітюк розповіла, як примножує фінанси і зізналася, чи вміє вона економити. Також телеведуча поділилася секретом виживання на 200 грн. Звичайно ж, медійні персони непогано заробляють, отримуючи гонорари з ТБ, соцмереж, корпоративів і так далі.

Леся Нікітюк не стала винятком. Ведуча "Le Маршрутки" на Новому каналі зараз знаходиться на піку популярності й не живе від зарплати до зарплати, а рідні закидають їй марнотратство.

"Мама каже, що я марнотрат, - сміється Леді Ле. - Хоча я вважаю себе економною людиною. Можу дозволити собі витрачати гроші на дорогі речі і люблю це робити. Як на мене, краще, щоб в гардеробі була одна, але дорога футболка. Вона підходить до всього, і носиться довше. Так, я розумію, що найдорожче - не завжди якісне. Але витрачати 2-3 години на пошук того чи іншого продукту тільки для того, щоб було на дві гривні дешевше, не для мене. Але і на"широку ногу" я не живу - можу скорегувати свій бюджет так, що виживу і на 200, і на 20 тисяч гривень".

Крім цього, у ведучої навіть є своя стратегія примноження фінансів.

"Краще більше заробляти. Тому що це дозволяє тобі дбати про майбутнє, відкладаючи певну суму, і одночасно жити у своє задоволення", - ділиться вона.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк образила Сергія Притулу.

Також повідомлялося, що Леся Нікітюк допустила грубу помилку в українській мові, через що на неї наїхали підписники. Але гостра на язик ведуча швидко відповіла на хейт.