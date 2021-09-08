Леся Нікітюк розповіла правду про Притулу: "можемо це легко зробити, але навіщо?"

"Я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою в кількох випадках. Один з них - це коли вони колеги по проекту. Така модель у нас із Сергієм Притулою. Чи то ми з ним з одного регіону, чи то просто приблизно однаково виховані, але в нас немає у крові лицемірства і скандальності. Звісно, можемо це легко зробити, але навіщо?"- розповіла Леся.

При цьому зазначає: буває, Притулі не дуже подобається, коли хтось із груп підтримки команд щось вигукує. Тоді ведучий зупиняє зйомку і проводить виховну роботу. Але робить це не зі злістю. А тільки для того, каже Нікітюк, "щоб всі запам'ятали правила поведінки на зйомках".

"Я його в цей момент обіймаю, і все окей", - додала вона.

Леся Нікітюк та Сергій Притула (фото: прес-служба "Нового каналу")

У кадрі Леся і Сергій, в основному, імпровізують. Але є і заготовлені напередодні фішечки.

"Під час зйомок графік перетину наших кривих приблизно такий: він заходить вранці до мене в гримерну і каже:" Вітаю вас, шановні глядачі "Нового каналу", я ведучий шоу "Хто зверху?" Мене звати Сергій Притула, а це - Леся Нікітюк". Так ми розганяємо підводку в програмі", - ділиться Нікітюк.

А потім вони... навіть не перетинаються. Хоча гримерні знаходяться на відстані п'яти метрів одна від одної.

Леся Нікітюк та Сергій Притула (фото: прес-служба "Нового каналу")