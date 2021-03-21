Леся Нікітюк в рожевому бікіні обрала собі місце для медового місяця

Леся Нікітюк втекла від локдауна в Києві в теплі краї - разом з друзями ведуча полетіла відпочити в Єгипет. 33-річна зірка поділилася кадрами з Хургади, де, до речі, вона вперше.
Жаркі знімки в купальнику, а також відео з номера готелю і пляжу Леді Ле оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
На фото Леся позує в рожевому бікіні, чорній пляжній накидці з принтом і сонцезахисних окулярах. Волосся ведучої злегка розпатлане після купання. Зірка брала ефектні пози, демонструючи всю красу своєї підтягнутою фігури.
Леся Нікітюк поділилася гарячими фото з відпочинку в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
У підпису Нікітюк жартома зазначила, що це досить непогане місце для медового місяця. Нагадаємо, нещодавно відомій ведучій зробили пропозицію руки і серця прямо на сцені - це сталося після виступу Лесі в третьому епізоді проекту "Ліпсінк батл".
"Прекрасне місце для медового місяця, особливо після того як мені зробили пропозицію вийти заміж на 1+1. Як думаєте, що за мужчина? Хто він?" - продовжує інтригувати теледіва.
Леся Нікітюк відпочиває в Хургаді (відео: youtube.com/GlamWish)
Користувачі мережі почали ділитися своїми припущеннями про таємничого шанувальника Нікітюк, не забуваючи обсипати її компліментами.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк два роки тому розлучилася зі своїм коханим, з яким планувала весілля. Також телеведуча зізналася, що однією з основних причин важких відносин з чоловіками є її публічність.