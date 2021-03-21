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Леся Нікітюк в рожевому бікіні обрала собі місце для медового місяця

Автор: Lite

Леся Нікітюк втекла від локдауна в Києві в теплі краї - разом з друзями ведуча полетіла відпочити в Єгипет. 33-річна зірка поділилася кадрами з Хургади, де, до речі, вона вперше.

Жаркі знімки в купальнику, а також відео з номера готелю і пляжу Леді Ле оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

На фото Леся позує в рожевому бікіні, чорній пляжній накидці з принтом і сонцезахисних окулярах. Волосся ведучої злегка розпатлане після купання. Зірка брала ефектні пози, демонструючи всю красу своєї підтягнутою фігури.

Леся Нікітюк поділилася гарячими фото з відпочинку в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У підпису Нікітюк жартома зазначила, що це досить непогане місце для медового місяця. Нагадаємо, нещодавно відомій ведучій зробили пропозицію руки і серця прямо на сцені - це сталося після виступу Лесі в третьому епізоді проекту "Ліпсінк батл".

"Прекрасне місце для медового місяця, особливо після того як мені зробили пропозицію вийти заміж на 1+1. Як думаєте, що за мужчина? Хто він?" - продовжує інтригувати теледіва.

Леся Нікітюк відпочиває в Хургаді (відео: youtube.com/GlamWish)

Користувачі мережі почали ділитися своїми припущеннями про таємничого шанувальника Нікітюк, не забуваючи обсипати її компліментами.

  • Поплавський М. М.
  • Яка Багіра
  • Фотки супер.А окуляри взагалі
  • Можливо це той сусід?
  • Хороша
  • Дуже цікаво дізнатися
  • "Ну не можна бути на світі красивою такою"
  • Взагалі це круто! Леся, Ви заслуговуєте хорошого чоловіка
  • Леся Іванівна ві на цій фотці просто гармата ракета
  • Красуня
  • Прям не впізнати. Красивий образ
  • яке стегно....Леся ви, агонь
  • Не знаю,хто цей щасливчик,але буду рада за ваше щастя, бо Леся вогонь

Нагадаємо, що Леся Нікітюк два роки тому розлучилася зі своїм коханим, з яким планувала весілля. Також телеведуча зізналася, що однією з основних причин важких відносин з чоловіками є її публічність.

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Новини України Леся Нікітюкведущая
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