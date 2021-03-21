Леся Нікітюк в рожевому бікіні обрала собі місце для медового місяця

На фото Леся позує в рожевому бікіні, чорній пляжній накидці з принтом і сонцезахисних окулярах. Волосся ведучої злегка розпатлане після купання. Зірка брала ефектні пози, демонструючи всю красу своєї підтягнутою фігури.

Леся Нікітюк поділилася гарячими фото з відпочинку в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У підпису Нікітюк жартома зазначила, що це досить непогане місце для медового місяця. Нагадаємо, нещодавно відомій ведучій зробили пропозицію руки і серця прямо на сцені - це сталося після виступу Лесі в третьому епізоді проекту "Ліпсінк батл".

"Прекрасне місце для медового місяця, особливо після того як мені зробили пропозицію вийти заміж на 1+1. Як думаєте, що за мужчина? Хто він?" - продовжує інтригувати теледіва.

Леся Нікітюк відпочиває в Хургаді (відео: youtube.com/GlamWish)

Користувачі мережі почали ділитися своїми припущеннями про таємничого шанувальника Нікітюк, не забуваючи обсипати її компліментами.