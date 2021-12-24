Леся Нікітюк засвітила апетитні сідниці в "хижому" бікіні: жаркий кадр
Леся Нікітюк скучила за сонцем і теплом і вирішила порадувати себе, а заодно і своїх численних підписників жарким пляжним фото.
На своїй сторінці в Instagram 34-річна телеведуча показала себе у відвертому купальнику.
На архівному знімку Леді Ле відображена біля спостережної вишки на пляжі - вона спирається на жовту дошку для серфінгу, на якій написано "Служба порятунку".
При цьому на зірці - міні-бікіні з плавками-стрінгами з трендовим анімалістичним принтом, а її поза впівоберта до камери дозволяє помилуватися на апетитні сідниці, тонку талію і довгі ніжки Нікітюк.
"Захотілось теплих фото в своєму інстаграм... У холодному Києві зараз -10", - підписала гарячий кадр Леся.
Леся Нікітюк показала витончену фігуру в бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери бурхливо відреагували на нову публікацію ведучої і залишили їй багато коментарів - при цьому деякі вважали фото надто відвертим.
- Після цього фото в Києві потепліло на пару градусів точно
- Вау, Леся! Нереальна красуня
- Леся Іванівна, ви супер
- Леся рятує Київ від холоду своїми гарячими фото
- Фото не тепле, а гаряче
- Ти просто неймовірно шикарна і красива дівчина з ідеальною фігурою і красивими ніжками
- Виглядає дуже дуже гарно і сексуально і купальник теж
- Ганьба
- Фігурка супер
- Нічого собі
- Або груди маленькі, або п'ята точка велика, або фотограф ніякий
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в милих шкарпеточках похвалилася подарунком від Святого Миколая.