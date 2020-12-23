Лесю Нікітюк зазивають на новий сезон "Холостячки"

Леся Нікітюк на новому фото позувала в маленькій чорній сукні, яка вигідно відкрила нескінченні ноги телеведучої. Білявка похвалилася перед українцями новорічною ялинкою, каміном і гномами.
Дівчина опублікувала в Instagram новий пост, який привернув увагу та викликав багато захоплення, і фолловери стали закликати незаміжню красуню стати наступною героїнею "Холостячки".
"Шалена Лесяантриця вже прикрасила будинок, і сама вбралася.... Сукня тут ні при чому", - підписала публікацію у притаманному їй самоіронічному стилі зірка.
Лесю Нікітюк кличуть на "Холостячку" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Деякі підписники розкритикували Лесю за такий Little Black Dress, але в цілому ноги телеведучої стали предметом захоплення. Хоча подейкують, що без графічного редактора тут не обійшлося.
Леся Нікітюк вразила фанатів своїми ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ось що пишуть користувачі в коментарях:
Відзначимо, що раніше Оля Полякова висловилася про шоу "Холостячка", сказавши, що такий формат їй більше до душі, ніж "Холостяк". Крім того, "королева ночі" закликала Лесю Нікітюк стати наступною героїнею шоу.
Нагадаємо, що в шоу "Холостячка" переміг комік і ведучий Олександр Еллерт, якому дісталося серце красуні-актриси Ксенії Мішиної.
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