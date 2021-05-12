Лілія Ребрик зачарувала ефектними фото в купальнику

Відпочинок на морі в подарунок – саме так привітала сім'я телезірку Лілію Ребрик з днем народження. Ведуча каналу "Україна" зізнається: вони давно хотіли поїхати у відпустку, але під час пандемії не наважувалися на подорож, щоб не підхопити хворобу.

Однак у березні Лілія все ж перехворіла коронавірусом, після якого дуже хотілося відпочити.

"Як я опинилася в Туреччині? Та я сама не знаю, як. Майже як у казці: розплющила очі, а я вже тут, – пожартувала теледіва. - А якщо серйозно, то Андрій скоординував все з моїми робочими графіками. Вагався недовго, вирішили: Поки є антитіла після перенесеного ковіда, то гріх ними не скористатися. Знову ж таки - після хвороби організм потребував море".

Артистка ділиться в соцмережах ефектними фото з сімейного відпочинку, на яких демонструє яскраві літні образи. А щоб насолодитися часом удвох з чоловіком, подружжя відправилося на побачення в СПА-комплекс.

Лілія Ребрик похвалилася фігурою в купальнику на яскравих фото з Туреччини (фото: instagram.com/liliia.rebrik)