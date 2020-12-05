Лілія Ребрик зачарувала ніжністю з чоловіком і розкрила секрет зміцнення відносин: науково доведено

Лілія Ребрик посвячує шанувальників у всі події життя своєї сім'ї і регулярно ділиться з ними порцією новин в Instagram. Так, вона вирішила розповісти про знакові моменти і попутно дати шанувальникам цінну рада по зміцненню емоційної прив'язаності і примноження щастя у парі. В якості доказу роботи "схеми" теледіва показала повне любові і ніжності фото з чоловіком Андрієм Диким.

Ведуча вбралася в шовкове вбрання кольору шампань, а її чоловік позував в костюмі. Закохані уклали один одного в обійми і щасливо посміхаються, не помічаючи нічого навколо.

"Обіймайтеся! Любіть! Зігрівайтеся! Будьте поруч один з одним, підтримуйте близьких і знову ж: обіймайтеся-обіймайтеся-обіймайтеся! Науково доведено: при обіймах виділяється гормон, який наповнює людей радістю та зміцнює емоційну прихильність! А ще - покращує настрій і іноді навіть дарує відчуття щастя! Зрозуміли що потрібно зараз зробити? Швидше обійматися з близькими!" - закликала теледіва

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким без сорому демонструють почуття (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона опублікувала фото з бекстейджа зйомки новорічного шоу на рідному каналі "Україна", де позувала у блискучій сукні-міні, повністю розшитій великими пайєтками.

Лілія Ребрик встигла знятися для новорічного шоу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Активна і енергійна ведуча встигла побувати в дитячій танцювальній студії чоловіка –хореографа і навіть провести майстер-клас, адже Лілія чудово танцює, що часто демонстирирует в Instagram.

Також вона не втратила можливості зробити миле сімейне фото зі старшою донькою Діаною, яка займається бальними танцями у тата. У мами і дівчинки вийшов справжній family look, адже вони обидві одягли лаковані чорні куртки-пуховики.

Лілія Ребрик з донькою вміють веселитися (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик блиснула розкішним декольте в несподіваній чоловічій компанії.