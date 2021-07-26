Лілія Ребрик в одному халаті зізналася, як "екстримально" тренерує своє терпіння

Лілія сидить на балконі в плетеному кріслі. На нійт- затишний махровий халат, вона демонструє стрункі засмаглі ніжки і поправляє волосся.

"Офіційний девіз цього поста:"пораду свою собі сама собы порадь". Навіяно недавніми "чудовими" рекомендаціями незнайомих людей", - відразу ж повідомила шанувальникам тематику дня ведуча.

Вона навела в якості качетві прикладу топ-3 "шкідливих " поради від незнайомців, з якими їй довелося зіткнуться особисто.

Лілія перерахувала "улюблені" шкідливі поради в личку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Не цілуй дівчаток в обличчя (навіть не в губи!), тому що в роті більше мікробів в організмі, можуть захворіти, ще й не будеш знати чим!

Ви так часто в кадрі, в Instagram все показуєте -не боїтеся, що вас можуть наврочити? Хоча б раз на місяць їздить до бабки, щоб вас яйцями викачала!

У вас в родині коронавірус?! Терміново кожні 2:00 змащуйте в носі ... ватною паличкою з господарським милом!" - озвучила "найулюбленіші" поради від підписників Лілія.

Втім, навіть в такому не найприємнішому прояві зацікавленості з боку сторонніх вона знайшла позитивні сторони.

"Як я на них реагую? Іноді з посмішкою, а часом - з усмішкою. Точно можу сказати, що все це тренує моє терпіння і почуття такту!" - зізналася мудра телезірка.