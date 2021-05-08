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Лілія Ребрик відзначає 40-річчя біля моря: яскраві сімейні фото

Автор: Марина Настевич

Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик 8 травня відзначає ювілей - їй виповнилося 40 років. Святковий день вона проводить з найближчими на березі моря - чоловік Андрій Дикий влаштував коханій приємний сюрприз.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала яскраві і щасливі пляжні кадри з чоловіком і донечками Діаною і Поліною.

На фото іменинниця відображена у вільному білосніжному платті, сонцезахисних окулярах і босоніж. Вона ефектно позує біля кромки прибою в компанії коханої сім'ї.

"Дика сімейка" також зробила мальовничий знімок на гойдалках на тлі моря. Вони відпочивають в курортному містечку Сіде в Туреччині.

Лілія поділилася своїм щастям і побажала всім того ж.

"Прокинулася, а за вікном - шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя кохана трійця - дикий і дівчатка - поруч. Такий ось сюрприз зробила мені #дикасімейка! Збори на море проходили з космічною швидкістю. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину! Привіт, мої 20*2. Дякую за все, що в мене є. Щастя - всім навколо, в кожне серце!" - написала Ребрик.

Лілія Ребрик відзначає 40-річний юілей в Туреччині з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях шанувальники викупали ведучу в привітаннях і душевних побажаннях.

  • Добре вам відпочити
  • Вітаю. Нехай і надалі у Вас все буде тільки з любов'ю
  • Щирі вітання і наша любов
  • Лілія, з днем народження! Відмінного настрою, радості, оптимізму та успіхів у всьому, що запланували!
  • Привітання, Лілія. Ви неймовірна. Нехай у світі буде більше таких як ви, довгих років вам
  • Від щирого серця вітаю З Днем народження! Бажаю міцного здоров'я, успіху, добробуту, добра, радості, любові, щастя, хорошого настрою, посмішок, яскравих вражень
  • З днем народження. Сяйте так само яскраво, Ліля!
  • Ліля з днем народження! Залишайтесь такою справжньою, жіночною, не втрачайте свою чарівність
  • З днем народження!!! Бажаю вам здоров'я і простого сімейного щастя, тільки примножуючи його

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала свій ідеальний сімейний квартет і зробила зізнання про дочок.

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Новини України Лілія Ребрикведущая