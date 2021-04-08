Зайвий привід для смутку: Ребрик зробила заяву про здоров'я і розсекретила особисті правила

Лілія не визнає жорстких заборон і обмежень у харчуванні та способі життя, не намагається бити рекорди, а просто піклується про себе і прислухається до потреб свого організму.

"Для мене здоров'я безпосередньо залежить від мого душевного стану! Заборони щось їсти для мене або робити - це зайвий привід для печалі, тому я намагаюся отримувати все, але, звичайно, в міру! Є час - займаюсь спортом, танцюю, багато гуляю і дихаю свіжим повітрям! Є можливість - сплю досхочу! Люблю фрукти і овочі, іноді їм солодощі!" - поділилася своїми легкими, простими і приємними правилами ведуча.

Лілія зізналася, що щорічно проходить чек-ап організму і відвідує основних фахівців, щоб контролювати свій стан здоров'я.

"Але головне - люблю себе! І намагаюся прищепити цю любов до себе у своїх дітей! Любіть себе і турбуйтеся про себе! Мені здається - це фундамент нашого здоров'я: і душевного і фізичного!" - поділилася робочою безпрограшною формулою ведуча.