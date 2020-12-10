Лицемірно і принизливо: Саніна різко засудила вчинок Дімопулос на "Танцях з зірками"

Фіналістка "Танців з зірками" 2020 Юлія Саніна прокоментувала результати шоу, в якому Санта Дімопулос віддала їй кубок переможця, від якого вона потім відмовилася. Артистка каже, що вчинок екс-"ВІА Гри" є лицемірним.

Юля каже, що головним, що дав їй проект - це те, що вона навчилася танцювати. І цей період її життя був неймовірним. А ось фінал все враження зіпсував. Про це та про інше вона розповіла в інтерв'ю Раміні Эсхакзай на YouTube-каналі "Ходять чутки".

"Я провела незабутні три місяці свого життя. Навряд чи "Танці" мене швидко відпустять. А фінал, мені здається, всі зрозуміли, що сталося", - каже Саніна.

Юлія Саніна каже, що якби Дімопулос вважала її рівною суперницею, то так би не вчинила. Рок-вумен вважає вчинок Санти лицемірним.

"Для мене цей момент був настільки змазаний і неправильний і в якійсь мірі принизливий для мене", - заявила Саніна.

Артистка каже, що взяти кубок було б неправильним стосовно своїх шанувальників, які голосували за неї.

"Цей кубок всі намагалися мені вручити кілька разів, а я все намагалася від нього відмовитися. І я знайшла цей спосіб це зробити через аукціон", - додала вона.

Саніна пояснила, що кубка всього два - для партнера і партнерки. І за фактом другий кубок належить Максу Леонову (партнеру Дімопулос), який заслужив його працею, потом і кров'ю.

"Навряд чи Санта радилася з ним, перш ніж віддавати реально заслужену ним перемогу", - говорить Саніна.

Образливим артистка порахувала і те, як Дімопулос це все піднесла в фіналі, назвавши Саніну "тією дівчинкою, у якої немає кубків". Рок-вумен одразу ж згадала про безліч своїх національних нагород, і їй захотілося втекти.

Після фіналу Юлія Саніна з Сантою Дімопулос не спілкувалися.

Юлія Саніна прокоментувала фінал "Танців з зірками" (відео: YouTube/Ходять Чутки)

Нагадаємо, що у фіналі "Танців з зірками" 29 листопада перемогла пара Санти Дімопулос і Макса Леонова. Але Санта вирішила передати кубок Юлії Саніній зі словами, що вона його більше заслуговує. І хоча організатори готові були віддати перемогу двом парам, фронтвумен гурту The Hardkiss відмовилася від такої легкої перемоги.

Раніше фінал "Танців із зірками" розкритикувала учасниця шоу Ілона Гвоздьова.