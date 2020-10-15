Лобода загриміла в лікарню з травмою і болями: я боюся

Світлана Лобода потрапила у лікарню з травмою куприка. Співачка звернулася за медичною допомогою через біль, але зараз вже все добре. Крім того, співачка розкрила одну зі своїх фобій щодо медичних обстежень.

Так, за словами артистки в Instagram-stories, проблема виникла після активної роботи, тренувань, перевантажень і носіння каблуків. Щоб пройти обстеження як годиться, співачці довелося погодитися на МРТ, а магнітно-резонансної томографії вона боїться.

"Сьогодні у мене своєрідний день. Вчора після активної роботи у мене почав боліти куприк, і я приїхала в лікарню, щоб обстежити на МРТ. МРТ я боюся, тому що я боюся замкнутих просторів", - повідомила Світлана.

Виконавиця запевнила, що відчуває себе в лікарні комфортно, а лікарі - професіонали своєї справи, яким вона довіряє.

В підсумку все закінчилося благополучно, і артистка знову готова повернутися до роботи.

"Так, мої хороші, все добре, сьогодні вже буду стрибати. Дякую за турботу, люблю вас", - заявила Лобода.

Світлана Лобода пошкодила куприк (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

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