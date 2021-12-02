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На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантину

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Четвер 02 грудня 2021 21:14
На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантину Зірки, які завагітніли в 2021 році (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Схоже, жарти про післякарантинний бейбі-бум виявилися зовсім не жартами. У 2021 багато знаменитостей оголосили про вагітність, а деякі встигли і народити.

Пропонуємо помилуватися знаменитими матусями.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Модель чекає другу дитину від свого коханого Джейсона Стетхема. І хоча вона не зізнається, коли на світ з'явиться братик або сестра Джека Оскара, судячи з розміру животика, вже скоро.

На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантинуМодель незабаром стане мамою вдруге (фото: instagram.com/portermagazine)

Кайлі Дженнер

Інстазірка і наймолодша мільярдерка в світі не так давно помирилася зі своїм коханим Тревісом Скоттом. Результатом їх возз'єднання стала друга вагітність зірки. Кайлі зізнавалася, що давно планувала народити Стормі брата або сестру, а тому була на сьомому небі від щастя.

На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантинуКайлі не приховує, що щаслива (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ешлі Грем

Ще одна модель, яка скоро стане двічі (а вірніше - тричі) мамою. Ешлі чекає двійню від свого чоловіка і майже кожен день дивує своєю активністю.

На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантинуМайбутні тричі батьки (фото: instagram.com/ashleygraham)

Принцеса Беатріс

Вагітність принцеси Беатріс від її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці була підтверджена в травні 2021 року. А у вересні на світ з'явилася внучка Єлизавети, яку назвали Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці.

На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантину

Пара в захваті від народження первістка (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про майбутнє поповнення в родині в лютому 2021 року. Тоді ж були вказані і терміни народження дитини. Малятко, яку назвали Лілібет Діана, стала другою дитиною в знаменитому сімействі.

На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантинуМеган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

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