На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантину
Схоже, жарти про післякарантинний бейбі-бум виявилися зовсім не жартами. У 2021 багато знаменитостей оголосили про вагітність, а деякі встигли і народити.
Пропонуємо помилуватися знаменитими матусями.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Модель чекає другу дитину від свого коханого Джейсона Стетхема. І хоча вона не зізнається, коли на світ з'явиться братик або сестра Джека Оскара, судячи з розміру животика, вже скоро.
Модель незабаром стане мамою вдруге (фото: instagram.com/portermagazine)
Кайлі Дженнер
Інстазірка і наймолодша мільярдерка в світі не так давно помирилася зі своїм коханим Тревісом Скоттом. Результатом їх возз'єднання стала друга вагітність зірки. Кайлі зізнавалася, що давно планувала народити Стормі брата або сестру, а тому була на сьомому небі від щастя.
Кайлі не приховує, що щаслива (фото: instagram.com/kyliejenner)
Ешлі Грем
Ще одна модель, яка скоро стане двічі (а вірніше - тричі) мамою. Ешлі чекає двійню від свого чоловіка і майже кожен день дивує своєю активністю.
Майбутні тричі батьки (фото: instagram.com/ashleygraham)
Принцеса Беатріс
Вагітність принцеси Беатріс від її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці була підтверджена в травні 2021 року. А у вересні на світ з'явилася внучка Єлизавети, яку назвали Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці.
Пара в захваті від народження первістка (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про майбутнє поповнення в родині в лютому 2021 року. Тоді ж були вказані і терміни народження дитини. Малятко, яку назвали Лілібет Діана, стала другою дитиною в знаменитому сімействі.
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)