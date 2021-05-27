Найкраща мама в світі: Брітні Спірс зворушила рідкісним архівним фото з дітьми

На фото Спірс разом з ще зовсім маленькими синами позує біля басейну. Причому поруч примостився ще один малюк.

"Я стала мамою дуже рано ... У всіх басейнах, які ми потрапляли в подорожах, всі діти стікалися до мене, тому що я завжди приносила найбільше іграшок... Я дійсно матуся!", - написала Брітні. Фолловери підтримали співачку, засипавши її лайками і назвавши "кращою матусею в світі".

Брітні Спірс з дітьми (фото: instagram.com/britneyspears)

До слова, 39-річна Брітні мріє знову стати мамою, але вийти заміж за свого бойфренда Сема Асгарі вона не може без згоди батька. А Джеймі Спірс завжди був проти того, щоб співачок знову вагітніла. Зараз артистка веде активну боротьбу за право самій розпоряджатися своїм життям. А віддані фанати її в цьому підтримують, запустивши акцію #freebritney.