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Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану

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Понеділок 11 жовтня 2021 21:21
Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану Наомі Уоттс і Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Незабаром на екрани виходить фільм "Спенсер: таємниця принцеси Діани", головну роль в якому зіграла Крістен Стюарт. Картина була представлена на Венеціанському кінофестивалі і багатьма розкритикована. Але 31-річної актриси, що майстерно втілила "королеву сердець", це не стосувалося.

Пропонуємо згадати, хто ще з актрис грав принцесу Діану, і кому це вдалося краще за всіх.

Крістен Стюарт, "Спенсер"

Зірка "Сутінків" і муза Chanel, Крістен Стюарт взялася довести, що їй по плечу будь-яка драматична роль. Дівчині випало зіграти нелегкий період з життя принцеси, коли вона приймає рішення розлучитися з принцом Чарльзом, і вона із завданням впоралася. "Крістен здатна на багато що, вона може бути дуже таємничою, тендітною і в той же час сильною, а саме це нам і потрібно", - захоплювався режисер картини Пабло Ларраін. А зовнішню схожість з принцесою Уельською вже встигла оцінити вся мережа.

Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу ДіануКрістен Стюарт в ролі Діани (фото: shoebox FILMS)

Наомі Уоттс, "Діана: Історія кохання"

У цьому фільмі, сценарій якого був написаний на основі книги Кейт Снелл "Diana: Her Last Love", принцесу повинна була грати Джессіка Честейн. Але в останній момент її замінили на Наомі Уотс. Картина оповідає про життя Діани після розлучення з принцом Чарльзом і відносини з пакистанським кардіохірургом Хаснатом Кханом. На думку критиків і глядачів, фільм вийшов занадто поверхневим і в цілому невдалим. Та й сама Наомі визнала цю роль провальною. Але передати тонку натуру героъны їй все ж вдалося.

Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану

Наомі Уоттс у ролі принцеси Діани (фото: Laurie Sparham / Ecosse Films)

Женев'єв О'рейлі, "Діана: останні дні принцеси"

Цей фільм був знятий до десятої річниці смерті принцеси Діани і містив документальні матеріали. У цьому одному з найбільш вдалих проектів про принцесу режисер аналізує події останніх днів життя Леді Ді і намагається знайти відповідь, що призвело її до загибелі. Діану у фільмі зіграла ірландська актриса Женев'єв О'рейлі, яка також отримала за свою роботу тільки позитивні відгуки.

Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану

Женев'єв О'рейлі в ролі принцеси Діани (фото: Channel 5)

Серена Скотт Томас, "Діана: її справжня історія"

На Серену Скотт Томас припала особлива відповідальність: вона зіграла роль королеви сердець ще за її життя. В основі фільму "Діана: її справжня історія" - розповіді рідних, друзів і наближених до Діани осіб. А ще автор біографії, за яким писався сюжет, консультувався у самої принцеси. Так що картина повинна була бути максимально правдоподібною. Але і тут критики знайшли до чого причепитися. Фільм отримав суперечливі оцінки, тому що багатьом здався "занадто американським і сентиментальним". Але в той же час щирим і чесним, що оцінили глядачі.

Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу ДіануСерена Скотт Томас в ролі принцеси Діани (фото: скрін трейлера)

Керолін Блісс, "Чарльз і Діана: королівська історія кохання"

Цей фільм про одруження Чарльза і Діани був випущений через рік після їхнього весілля. Головну роль в ньому зіграла Керолін Блісс, для якої це був дебют на великих екранах. Романтична картина, яка піднесла любов пари до небес, дуже сподобалася глядачам. Та й сама принцеса після перегляду дала їй позитивну оцінку. Сьогодні, коли глядачам відомі всі подробиці зв'язку Чарльза і Діани, фільм здається, на жаль, лише красивою казкою.

Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану

Керолін Блісс в ролі принцеси Діани (фото: moviestore shutterstock)

Емі Секкомб, "Діана - королева сердець"

Сюжет картини розповідає про останній період життя принцеси Діани, коли шлюб з принцом Чарльзом залишився позаду і вона була готова знайти щастя з іншим чоловіком, якби не сумний збіг обставин. Також у фільмі, що містить документальні кадри, був зроблений акцент на доброті, щирості і чуйності принцеси. Головну роль в ньому зіграла Емі Секкомб, яку і зараз вважають однією з кращих екранних принцес.

Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану

Емі Сэккомб у ролі принцеси Діани (фото: Getty Images)

Джулі Кокс, "Закохана принцеса"

У цьому фільмі про принцесу йдеться про складний період, коли відносини в парі Чарльза і Діани настільки загострилися, що шлюб почав розпадатися. Діана занурюється в заборонений таємний роман з капітаном Джеймсом Хьюіттом, який починає давати їй уроки верхової їзди. Гру британської актриси Джулі Кокс, яка втілила Леді Ді, прийняли тепло, хоча її зовнішність не всім здавалася підходящою для ролі.

Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану

Джулі Кокс в ролі принцеси Діани (фото: Getty Images)

Емма Коррін, "Корона"

Англійка Емма Коррін впоралася зі своїм завданням блискуче. Після виходу на екрани серіалу 25-річна актриса зібрала шквал похвал: критики визнали її гру геніальною, а партнери дивувалися достовірності. Так, актор Джош О'коннор, який грав принца Чарльза, зізнався, що був просто шокований, як вжилася в роль Емма. У наступних сезонах Коррін замінить інша актриса - Елізабет Дебікі. Вихід його запланований на 2022 рік і всі подробиці тримаються в таємниці. Відомо лише, що в цій частині буде показаний період життя королівської сім'ї в 90-ті.

Хто краще: 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу ДіануЕмма Коррін в ролі принцеси Діани (фото: imdb.com)

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