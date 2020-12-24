Найкраще з цим впорається масаж: Кухар і Стоянов зробили особисте зізнання

Прима-балерина Катерина Кухар і її чоловік і партнер Олександр Стоянов розповіли, як будуть зустрічати Новий рік, хто стане їхніми гостями, і яким буде святкове частування.

Про це найвідоміша танцювальна подружня пара розповіла за лаштунками під час зйомок "Новорічної ночі на каналі "Україна", яке покажуть 31 грудня о 20:00.

Вони зізналися, що почнуть святкувати з виступу, а далі Катерина приготувала собі і чоловікові сюрприз - записала на розслабляючий масаж, який відмінно допомагає після наднавантажень, що отримують артисти на сцені. Ну а далі - можна і нарізати салати.

"У нас 31 грудня о 17:00 заплановано шоу на сцені Національної опери України. Тобто ми працюємо. А після вистави я записала нас на масаж, тому що артисти балету після важкого навантаження мають таку практику. Бо накопичується молочна кислота і її треба вигнати, а найкраще з цим впорається масаж. А потім поїдемо до дітей, будемо нарізати салати і чекати гостей", - розповіла Кухар.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: прес-служба)

У гості до них зайдуть відомі колеги. І обов'язковою умовою - принести своє частування. Прима жартує, що артисти балету стежать за фігурою, і нагодувати гостей особливо нічим.

"У нас багато запрошених. І Юрочка Ткач, і Наташа Холоденко... ой, кого в нас тільки не буде! Хто приготує найкращі страви, той і приїде. Це такий хід. Ми зі своїм, а вони зі своїм. Це ж такий великий стіл. І вони ж приїдуть до артистів балету, що там ті артисти їдять? Макова росинка", - сміється Катерина.

Артистка додала, що любить м'ясо. Але особливо любить м'ясні та рибні страви, приготовані чоловіком. При цьому Стоянов не обіцяє, що встигне порадувати дружину.

"Чесно, я не знаю, тому що нас довго не буде вдома - масаж до 9-10 вечора. А коли приїдемо, думаю, що вже буде приготовано багато всього нашими родичами і друзями. Буде точно страв 10-12, обов'язково салати, як в дитинстві - і шуба, і олів'є, я просто не пам'ятаю, як вони називаються. Але мені головне, щоб були мандарини і шампанське", - розповідає Олександр.

Ведучими новорічної ночі стануть Оля Полякова та Володимир Остапчук. А настрій своїми номерами будуть задавати NK Настя Каменських, Олег Вінник, MONATIK, Вєрка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барських, Аліна Гросу, Наталя Могилевська, групи "MOZGI", "DZIDZIO" "KAZKA", "KADNAY" і багато інших.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар висловилася про скандали на "Танцях з зірками", зокрема про сутички з Ольгою Фреймут.