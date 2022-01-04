Краще промовчати: 7 слів, які заборонено вживати Кейт Міддлтон та іншим членам королівської сім'ї

Туалет. Це слово в суспільстві часто замінюється на "вбиральню", "дамську кімнату", бажання "припудрити носик" або інші аналоги. Але в королівській родині воно є неприпустимим ні за яких обставин.

Пробачте. Слова "вибачте" і "перепрошую", які ми використовуємо, щоб бути ввічливими, коли звертаємося до незнайомих людей, коли щось не почули або не зрозуміли, в королівській родині не вживаються. Замість цього прийнято говорити прямо, що ви хотіли.

Кейт Міддлтон повинна контролювати свою мову (фото: Getty Images)

Диван. Складно собі уявити королеву на "дивані". А ось на "софі" цілком допустимо, вважається у вищому суспільстві.

Вітальня. В англійському є кілька слів для позначення цієї кімнати. Так ось, найпоширеніший у простих смертних варіант living room в королівській родині заборонений. Монархи та їхні спадкоємці говорять виключно drawing room.

Як і інші члени королівської сім'ї (фото: Getty Images)

Мама. Зі звичними всім британцям "мама" і "тато" схожа історія. Ці форми не вживаються в колах наближених до королеви. А ось "матуся" цілком допустимо.

Парфуми. Ніхто з членів королівської сім'ї не використовує "духи". Носити можна тільки аромат.

Шикарний. Навіть якщо Кейт Міддлтон вважає своє нове плаття по-справжньому шикарним, вона не стане це висловлювати. А скаже манірне smart, за яким стоїть цілий ряд епітетів, включаючи "елегантний", "ошатний", "модний", а також "кмітливий" і "розумний" для інших випадків.