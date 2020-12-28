Кращі новорічно-різдвяні фільми всіх часів: святковий топ від Ілони Гвоздьової

28 грудня в усьому світі святкують Міжнародний день кіно. Саме в цей день 1895 році в паризькому кафе на бульварі Капуцинів брати Люм'єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм "Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота".

Тож напередодні Нового року хореограф і переможниця "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила поділитися у своєму Instagram топ-5 улюблених новорічно-різдвяних фільмів усіх часів.

Різдвяна історія

Мультфільм Роберта Земекіса, екранізація повісті Чарльза Діккенса. Він не залишить байдужим ні дитину, ні дорослого. Ця історія з глибоким змістом змусить задуматися кожного з нас про своє минуле, сьогодення і майбутнє! Дуже повчальний мультик.

Кадр з фільму

Один вдома (всі фільми)

Неймовірна сімейна комедія про відомого хлопчика Кевіна (а потім і інших хлопців), який залишився вдома сам і влаштував непрості випробування для злодюжок, які увірвалися до нього в будинок. Фільм мого дитинства, знаю його напам'ять і все одно кожен раз дивлюся? як дитя.

Кадр з фільму (rottentomatoes.com)

101 далматинець

Комедія для всієї сім'ї про милих плямистих собачок, знята за повістю Доді Сміт. Історія про те, що кмітливий пес вирішив познайомити свого господаря з привабливою дівчиною, а в підсумку знайшов і собі подружку. З часом у цих улюбленців з'явилося 15 цуценят, з яких зла Круелла Де Віль хотіла зробити чергову шубку, але не тут-то було. Це дуже класна історія для любителів тварин. До речі, є і мультик і фільм теж. Цікаво буде дізнатися ваші враження, що вам більше зайде: мультик чи фільм.

Кадр з фільму (rottentomatoes.com)

Відпустка по обміну

Романтична історія двох успішних, і в той же час самотніх жінок у переддень Нового року. На час свят вони вирішили помінятися своїми будинками і набули не тільки нове життя, але і нарешті обидві знайшли любов. Дівчатка, цей фільм для нас, беремо морозиво, вершки, солодощі, ковдру і серветки, щоб витерти сльози.

Кадр з фільму (rottentomatoes.com)

Поки ти спав

Ще одна романтична історія про те, як одинока Люсі мріяла про одного чоловіка, кожен раз бачачи його в метро, а полюбила його брата. Ось так буває! Відмінна ідея для чоловіків, які хочуть під Новий рік зробити пропозицію руки і серця, але не знають як.

Кадр з фільму (rottentomatoes.com)

Раніше Ілона Гвоздьова порадила, що подарувати чоловікові на Новий рік.