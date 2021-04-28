Кращий чоловік і тато: Сінді Кроуфорд показала рідкісні фото з коханим

На фото Ренді зайнятий простими справами, які демонструють його чоловічі якості і просто сильні і милі риси. Він готує, грає на гітарі, займається спортом, обіймається з улюбленим псом, подорожує…

Сінді Кроуфорд обожнює свого чоловіка (фото: instagram.com/cindycrawford)

"З днем народження цю людину @randegerber! Світ знає його як Mr. Cool, але нам пощастило дізнатися людину, що стоїть за цим міфом. Ренді... Ти приносиш в наше життя любов, веселощі, безпеку і пригоди. Ти відмінний тато - фішка старого зразка - і відмінний чоловік. Бажаю тобі сміятися і обніматися сьогодні і кожен день! Я люблю тебе!", - підписала їх Сінді.

Користувачі мережі приєдналися до привітань, висловивши думку, яка відмінна пара Сінді і Ренді.