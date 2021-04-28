Кращий чоловік і тато: Сінді Кроуфорд показала рідкісні фото з коханим

Сінді Кроуфорд зробила пост на честь дня народження коханого чоловіка Ренді Гербера. 27-го квітня йому виповнилося 59 років. Супермодель підібрала кілька кадрів, які демонструють, що він - найкращий чоловік і батько.
Ніжні фото і слова супермоделі 90-х неймовірно зворушили її шанувальників.
На фото Ренді зайнятий простими справами, які демонструють його чоловічі якості і просто сильні і милі риси. Він готує, грає на гітарі, займається спортом, обіймається з улюбленим псом, подорожує…
"З днем народження цю людину @randegerber! Світ знає його як Mr. Cool, але нам пощастило дізнатися людину, що стоїть за цим міфом. Ренді... Ти приносиш в наше життя любов, веселощі, безпеку і пригоди. Ти відмінний тато - фішка старого зразка - і відмінний чоловік. Бажаю тобі сміятися і обніматися сьогодні і кожен день! Я люблю тебе!", - підписала їх Сінді.
Користувачі мережі приєдналися до привітань, висловивши думку, яка відмінна пара Сінді і Ренді.
Нагадаємо, це другий шлюб супермоделі, в якому вона знайшла своє щастя. Про це вона не раз говорила в інтерв'ю. Закохані одружилися в травні 1998-го і з тих пір нерозлучні. Пара виховує сина Преслі і дочку Кайю, які роблять успішні кроки в модельній кар'єрі.