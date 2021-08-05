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Кращий на землі: Барбара Палвін показала нові фото з бойфрендом на честь його дня народження

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США, Четвер 05 серпня 2021 21:35
Кращий на землі: Барбара Палвін показала нові фото з бойфрендом на честь його дня народження Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Угорська супермодель Барбара Палвін вже 3 роки у відносинах з американським актором Діланом Спроусом. Пара трепетно ставиться один до одного і намагається регулярно нагадувати про свою любов у соцмережах.

Новий пост Барбари присвячений дню народження Ділана. А тому вийшов особливо зворушливим.

"Вітаю з днем народження єдиного, найсмішнішого, накрасивішого, найкращого хлопця, який коли-небудь ходив по землі, мого партнера по всіх настільних і відеоіграх, мого Naruto і Sasuke. Я тебе люблю", - написала дівчина в своєму Instagram.

Пост вона супроводила кількома фото і відео, щоб продемонструвати всі якості свого нареченого. На першому знімку Спроус позує на тлі океану в картатій сорочці і футболці, з чотками в руках. На другому Барбара його кумедно кусає. У відео хлопець показав свої акторські здібності, розігравши невелику сценку.

Кращий на землі: Барбара Палвін показала нові фото з бойфрендом на честь його дня народженняКращий на землі: Барбара Палвін показала нові фото з бойфрендом на честь його дня народженняБарбара Палвін і Ділан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Шанувальники знаменитої закоханої парочки залишилися в захваті, засипавши Барбару і її іменинника приємними словами і привітаннями. У сторіз дівчина запостила ще кілька роликів з Діланом і їх спільну зйомку. А також поділилася своїм хобі: супермодель, виявляється, обожнює рибалити. І часто робить це в компанії коханого.

Також Барбара показала, як вдало поєднувати сукню в білизняному стилі і в'єтнамки.

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