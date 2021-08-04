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Сукня-комбінація і каблуки: Барбара Палвін підкорила фігурою в бездоганному літньому образі

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Міконос, Середа 04 серпня 2021 20:32
Сукня-комбінація і каблуки: Барбара Палвін підкорила фігурою в бездоганному літньому образі Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвін показала ще один аутфіт зі свого відпочинку в Греції. Дівчина останнім часом обожнює сукні, і не дарма. Вони роблять образ жіночним і легким, а також підкреслюють помітно більш струнку фігуру супермоделі.

Новий лук Барабара присвятила одній з наймодніших цього літа суконь в білизняному стилі.

Барбара Палвін позує в блідо-зеленій сукні на тонких бретельках і з дрібним квітковим принтом. Прикрашена високим розрізом по нозі, вона зробила пропорції фігури супермоделі просто досконалими. Доповнили лук коричневі мюлі-в'єтнамки, які Палвін взяла в якості універсального взуття під всі свої образи. З аксесуарів Барбара прихопила сумку в тон взуття і вишуканий ланцюжок з підвіскою.

Сукня-комбінація і каблуки: Барбара Палвін підкорила фігурою в бездоганному літньому образіСукня-комбінація і каблуки: Барбара Палвін підкорила фігурою в бездоганному літньому образіБарбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

І хоча в такому вбранні цілком можна було відправитися на побачення, дівчина вирушила на вертолітний майданчик. Вона показала фанатам чудові кадри, зроблені з висоти. Таким незвичайним дозвіллям Барабара завершила свій відпочинок на Міконосі, але пообіцяла повернутися при першій нагоді.

Раніше ми писали, що Палвін показала ідеальний аутфіт на вечір.

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