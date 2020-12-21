Кохана мама: у Вєрки Сердючки знайшлася "дочка"

У Вєрки Сердючки знайшлася "дочка". Дівчина вже досить доросла, живе вона в Польщі і називає себе Джоланта (Джола) Сердючка.

На своїй сторінці в Instagram Джоланта стверджує, що Вєрка Сердючка є її мамою, активно захищає і підтримує українську зірку.

В одній з публікацій, присвяченій привітанню Андрія Данилка з днем народження (2 жовтня) Джола називає Сердючку своєю "коханою мамою".

"Моя кохана мати ще сто років! Ти наймиліша і найкрасивіша зірка з неба в світі! Мій ангел! З днем народження! Дуже тебе люблю, ваша донька Джоланта Сердючка", - підписаний скрін із зіркою.

У Вєрки Сердючки знайшлася дочка в Польщі (скрін: instagram.com/jola_serduchka)

Не обійшла стороною Джола і день народження "бабусі". 10 жовтня у день народження актриси Інни Білокінь (виконавиці ролі мами Сердючки) дівчина опублікувала привітання з найкращими побажаннями.

У Вєрки Сердючки знайшлася дочка (скрін: instagram.com/jola_serduchka)

Джоланта активно захищає свою зоряну маму, якщо її хтось намагається очорнити в соціальних мережах. В одному з постів вона закликала не вірити повідомленням про те, що Андрій Данилко є аферистом.

Дочка Сердючки активно захищає її від наклепу (скрін: instagram.com/jola_serduchka)

Про себе дівчина пише небагато, але фотографіями ділиться активно. З її публікацій також можна зрозуміти, що вона підтримує протести проти заборони абортів у Польщі.

Джоланта Сердючка (фото: instagram.com/jola_serduchka)

Нагадаємо, що Андрію Данилку в жовтні виповнилося 47 років. За даними ЗМІ, артист ніколи не був одружений і дітей у нього теж немає.

Раніше ми писали, що знаменита Геля з "СВ шоу" розповіла, як живе зараз, і чому пішла від Андрія Данилка.

Також повідомлялося, що під час концерту Вєрки Сердючки почала народжувати жінка. Пізніше з'ясувалося, що дитині дали цікаве ім'я.