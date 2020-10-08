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Улюбленець публіки: Єва Лонгорія підірвала мережу милим фото з маленьким сином на розкішному івенті

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 20:28
Улюбленець публіки: Єва Лонгорія підірвала мережу милим фото з маленьким сином на розкішному івенті Єва Лонгорія з чоловіком і сином (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Ольга Турчанікова

Зірка завжди брала сина на всі івенти

Єва Лонгорія – відома актриса, активістка, режисер, продюсер, модель... Але коли вона стала мамою, всі ці ролі відійшли на другий план. Свого первістка зірка "Відчайдушних домогосподарок" народила 2 роки тому від коханого чоловіка Хосе Антоніо Бастона. І за цей час шанувальники звикли до максимально милого контенту на сторінці знаменитості в мережі Instagram.

Улюбленець публіки: Єва Лонгорія підірвала мережу милим фото з маленьким сином на розкішному івенті

Єва з сином у Парижі (фото: instagram.com/evalongoria)

Останнім часом малюк помітно підріс і став дуже схожий на свою знамениту маму. Актриса часто називає його маленьким чоловіком і нарікає, що час летить так швидко. Мабуть, Лонгорія так скучила по крихті Санті, яким він був ще рік тому, що вирішила запостити архівне фото. На ньому Єва і Сантьяго зняті під час світського заходу в Парижі. Особливо милим кадр зробив той факт, що дитина заснула у мами на руках, навіть незважаючи на метушню навколо. Нагадаємо, Єва брала малюка з собою на роботу, зйомки і івенти з самих перших днів його народження.

Улюбленець публіки: Єва Лонгорія підірвала мережу милим фото з маленьким сином на розкішному івенті

Єва з чоловіком і сином часто відвідують світські заходи (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники не могли стримати розчулення, засипавши 45-річну Єву компліментами, адресованими їм обом. "Це дуже мило", "О боже, Єва, твоя усмішка гідна "Оскара", "Це найбільш миле, що я бачив сьогодні", "Ох, який він гарненький", "Ви просто неймовірні", – пишуть вони.

Раніше Єва Лонгорія продемонстіровала відео, де помітно, яким дорослим став Санті.

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