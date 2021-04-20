Любити себе і бути прикладом: Ілона Гвоздьова розповіла про нелегку жіночу долю

На знімку помітно схудла після пологів танцівниця відображена в довгій сукні персикового кольору, а червоний пояс підкреслив її тонку талію. На обличчі у неї легкий макіяж, а волосся розпущене. Гвоздьова задумливо дивиться повз камеру кудись вдалину.

Ілона Гвоздьова помітно схудла після других пологів (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

За словами зірки, останні півроку були непростими для неї.

"Жінка - це....Чим старше стаю, тим частіше задаю собі такі питання. Останні півроку для мене були і прекрасними і "жахливими" одночасно. Прекрасними від усвідомлення того, що я стала вдруге мамою, тепер я ще й мама СИНА, гордість так і розпирає зсередини, але також цей час був для мене шалено важким, так як поєднувати все і відразу не завжди вдавалося і досі не вдається на всі 100%, завжди хочеться спати і хочеться іноді втекти в тишу, загубитися на пару днів і так далі..." - відверто поділилася Ілона.

Проте при цьому вона вдячна за все і зрозуміла, що дійсно важливо в житті.

"Але, незважаючи на всі ці життєві нюанси, я завжди розуміла, що відчуття всередині мене - це основа всіх основ, це мій стрижень, моя сила, моє здоров'я, моє енергія і моє ВСЕ! Важливо відчувати себе наповненою, задоволеною, реалізованою у своїх важливих сферах життя, важливо вміти приймати і віддавати любов, важливо любити себе і вміти чути свій внутрішній голос, важливо бути чесною з самою собою, важливо бути тією жінкою, яку ти готова зустрічати кожен ранок у відображенні дзеркала і посміхатися їй", - впевнена Гвоздьова

Ілона Гвоздьова щаслива бути мамою й дочки, і сина (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Для себе хореограф вивела, що ж таке бути справжньою жінкою.



"Для мене бути жінкою означає:

- любити себе і бути задоволеною собою

- реалізувати себе на всі 100%, як мама, як дружина, як бізнес-леді

- вміти надихнути чоловіка на великі справи

- бути прикладом і мотиватором для дітей

- мудро сприймати всі труднощі і знаходити рішення

- випромінювати позитивну енергію, щастя,посмішку, світло і добро

- вміти вчасно піти і перевантажитися

- зробити спочатку щасливою себе, а після своїх близьких

- бути Людиною", - перерахувала знаменитість