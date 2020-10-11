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Люблю і пишаюся: Оля Полякова похвалилася несподіваними рокерскими талантами дочки

Новость на русском → Неділя 11 жовтня 2020 22:14
Люблю і пишаюся: Оля Полякова похвалилася несподіваними рокерскими талантами дочки Оля Полякова з донькою (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка похвалила дочку Машу за самостійність і цілеспрямованість

Оля Полякова всіляко підтримують свою старшу дочку Машу в її прагненні підкорити шоу-бізнес. Дівчина грає на фортепіано, професійно займається вокалом і пробує себе в якості моделі. З професією дівчина поки не визначилися, але вона точно впевнена, то пов'яже своє життя з творчістю. Так, Маша здивувала не тільки своїх підписників в Instagram, але і зіркову матір – вона опублікувала фрагмент запису пісні у стилі рок!

Співачка не змогла втриматися і поділилася роликом на сторінці в соцмережі, потримавши дочку в її прагненнях і починаннях.

"Я не знаю, що вона співає, як вона зібрала цих хлопців, що це за музика, хто це написав, і де вони репетирують! Але тільки так і робиться справа твого життя, САМОСТІЙНО! Я б підтримала і порадила, але ти не просиш, люблю, пишаюся, давай давай", - підбадьорила співачка дочку.

Також Суперблондинка впевнена, що її дочка незабаром перевершить співачку, адже вважає, що у неї є для цього всі дані.

Оля зізналася, то відео запозичила з Instagram Маші. Крім фрагмента запису на студії, дівчина також показала свій колектив – вона позувала у компанії молодих людей, які, швидше все, виявилися її музикантами.

Люблю і пишаюся: Оля Полякова похвалилася несподіваними рокерскими талантами дочки

Маша Полякова показла фото з друзями-музикантами (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Талантами дочки Королеви ночі захопилася в коментарях сама Катерина Кухар.

"Хоче, пробує, старається! Перший етап пройдено! Молодець! Мамин характер!" - написала прима-балерина. Маші було приємно чути похвалу від суворої судді "Танців з зірками" і вона в знак подяки відповіла їй смайлами-сердечками.

Люблю і пишаюся: Оля Полякова похвалилася несподіваними рокерскими талантами дочки

Люблю і пишаюся: Оля Полякова похвалилася несподіваними рокерскими талантами дочки

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова здивувала презентом на день народження молодшої дочки Аліси.

До речі, Маша Полякова не так давно отримала травму в школі і розповіла про те, що трапилося.

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