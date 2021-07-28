Люблю хінкалі і латекс: Нікітюк показала пружні сідниці і розповіла про своє бажання
Леся Нікітюк днями повернулася до Києва з Чорногорії, де вона на славу відпочила з друзями. Ведуча встигла не тільки насолодитися відпусткою, місцевою кухнею і сонячними ваннами, а й отримала травму, причому, прямо перед від'їздом! Втім, це не затьмарило спогади про проведений в країні час, до того ж, утелефоні Леді Ле залишилися неопубліковані фото, якими вона із задоволенням поділилася.
Телезірка запостила в Instagram пару знімків, де продемонструвала свої стрункі форми з різних ракурсів.
Леді Ле розташувалася на балконі готельного номера з видом на морські пейзажі і місцеві краєвиди. На ній - білосніжний костюм, що складається з топа з довгим рукавом і брюк на резинці вільного крою. На одному з кадрів Леся повернулася в профіль до камери і ефектно позує, демонструючи пружні сідниці в облягаючих штанях.
"На фото супер розумна і красива дівчина.... Чого я ще не в тусовці Кім Кардашьян, я не зрозуміла! Я теж люблю хінкалі і латекс... " - залишила оригінальний підпис з гумором теледіва.
Леся Нікітюк показала видовищні знімки з Чорногорії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники кинулися запевнять її - це Кім Кардашьян повинна бажати потрапити в оточення української телезірки, а сама Леся – куди краще за західну знаменитість
- Таки так - красуня і розумничка, до того ж весела і винахідлива
- Бампер малуватий, Лесичка. Зате ти красива, розумна і дуже прикольна
- Оце так ноги!
- Ти краще Кім
- Яка крута!
- Гарний вигляд! На Лесю
- У двох словах про себе ... скромна і чудова!
- Бомба
- Леся Іванівна, Кім до вас далеко
- Відразу згадалася пісня:...попа, як у Кім. Лесь, ти, як завжди вогонь
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в ефектних шортах показала морську прогулянку на яхті.