Люблю хінкалі і латекс: Нікітюк показала пружні сідниці і розповіла про своє бажання

Леся Нікітюк днями повернулася до Києва з Чорногорії, де вона на славу відпочила з друзями. Ведуча встигла не тільки насолодитися відпусткою, місцевою кухнею і сонячними ваннами, а й отримала травму, причому, прямо перед від'їздом ! Втім, це не затьмарило спогади про проведений в країні час, до того ж, утелефоні Леді Ле залишилися неопубліковані фото, якими вона із задоволенням поділилася.

Телезірка запостила в Instagram пару знімків, де продемонструвала свої стрункі форми з різних ракурсів.

Леді Ле розташувалася на балконі готельного номера з видом на морські пейзажі і місцеві краєвиди. На ній - білосніжний костюм, що складається з топа з довгим рукавом і брюк на резинці вільного крою. На одному з кадрів Леся повернулася в профіль до камери і ефектно позує, демонструючи пружні сідниці в облягаючих штанях.

"На фото супер розумна і красива дівчина.... Чого я ще не в тусовці Кім Кардашьян, я не зрозуміла! Я теж люблю хінкалі і латекс... " - залишила оригінальний підпис з гумором теледіва.

Леся Нікітюк показала видовищні знімки з Чорногорії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники кинулися запевнять її - це Кім Кардашьян повинна бажати потрапити в оточення української телезірки, а сама Леся – куди краще за західну знаменитість