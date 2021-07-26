Гематома на попереку: Нікітюк травмувалася в Чорногорії і перейшла на хліб після відпочинку з шиком
Леся Нікітюк вже повернулася з сонячної Чорногорії, де вона встигла відпочити і насолодитися морем, погодою і кухнею, в Київ.
Вона показала instagram фото з валізою і квітами в руках, а також повідомила про те, що трапилося з нею в останній день відпочинку.
Ведуча впала з човна і заробила гематому на попереку. Звичайно, це відбилося на її настрої.
Леся травмувалася на відпочинку
Також на сторінці в instagram вона показала "контрастні" фото з популярного курорту і домашній кадр.
Леся повернулася до Києва з Чорногорії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На першому знімку Леді Ле позує в строкатому бікіні з повною турою фруктів і ягід в руках. На задньому плані видніються яхти і човни, а також блищить морська гладь. Сама ведуча сховалася в тіні пальм.
Ведуча показала сонячні знімки з курорту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На другому кадрі ведуча красується на терасі квартири в зручному топі і білосніжній легкій сорочці – вона тримає в руках хліб і ховається під тінь від величезного розлогого листа кімнатної рослини - монстери. На обличчі у Лесі немає ні грама макіяжу.
Домашнє фото Лесі потішило мережу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Як може бути такий сильний перепад... Привіт, Київ", - підписала фото Леді Ле.
Шанувальники оцінили гумор ведучої і залишили чимало коментарів під постом.
- Леся, обожнюю ваш гумор
- Так буває: вчора устриці, просеко, а сьогодні хліб розтягуєш до получки
- Тримайся! Вода і хліб - це непросто
- Леся, ви прекрасні, як завжди
- Леся, ви чарівна!
- Три скоринки хліба
- Розумна, смішна.Красива, смачна, і дуже-дуже секси
- Ах Леся, вогонь
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила готелем імені себе.