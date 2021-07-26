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Гематома на попереку: Нікітюк травмувалася в Чорногорії і перейшла на хліб після відпочинку з шиком

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Понеділок 26 липня 2021 13:45
Гематома на попереку: Нікітюк травмувалася в Чорногорії і перейшла на хліб після відпочинку з шиком Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк вже повернулася з сонячної Чорногорії, де вона встигла відпочити і насолодитися морем, погодою і кухнею, в Київ.

Вона показала instagram фото з валізою і квітами в руках, а також повідомила про те, що трапилося з нею в останній день відпочинку.

Ведуча впала з човна і заробила гематому на попереку. Звичайно, це відбилося на її настрої.

Леся травмувалася на відпочинку

Також на сторінці в instagram вона показала "контрастні" фото з популярного курорту і домашній кадр.

Гематома на попереку: Нікітюк травмувалася в Чорногорії і перейшла на хліб після відпочинку з шиком

Леся повернулася до Києва з Чорногорії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На першому знімку Леді Ле позує в строкатому бікіні з повною турою фруктів і ягід в руках. На задньому плані видніються яхти і човни, а також блищить морська гладь. Сама ведуча сховалася в тіні пальм.

Гематома на попереку: Нікітюк травмувалася в Чорногорії і перейшла на хліб після відпочинку з шиком

Ведуча показала сонячні знімки з курорту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На другому кадрі ведуча красується на терасі квартири в зручному топі і білосніжній легкій сорочці – вона тримає в руках хліб і ховається під тінь від величезного розлогого листа кімнатної рослини - монстери. На обличчі у Лесі немає ні грама макіяжу.

Гематома на попереку: Нікітюк травмувалася в Чорногорії і перейшла на хліб після відпочинку з шиком

Домашнє фото Лесі потішило мережу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Як може бути такий сильний перепад... Привіт, Київ", - підписала фото Леді Ле.

Шанувальники оцінили гумор ведучої і залишили чимало коментарів під постом.

  • Леся, обожнюю ваш гумор
  • Так буває: вчора устриці, просеко, а сьогодні хліб розтягуєш до получки
  • Тримайся! Вода і хліб - це непросто
  • Леся, ви прекрасні, як завжди
  • Леся, ви чарівна!
  • Три скоринки хліба
  • Розумна, смішна.Красива, смачна, і дуже-дуже секси
  • Ах Леся, вогонь

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила готелем імені себе.

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