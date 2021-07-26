Гематома на попереку: Нікітюк травмувалася в Чорногорії і перейшла на хліб після відпочинку з шиком

Леся Нікітюк вже повернулася з сонячної Чорногорії, де вона встигла відпочити і насолодитися морем, погодою і кухнею, в Київ.

Вона показала instagram фото з валізою і квітами в руках, а також повідомила про те, що трапилося з нею в останній день відпочинку.

Ведуча впала з човна і заробила гематому на попереку. Звичайно, це відбилося на її настрої.

Леся травмувалася на відпочинку

Також на сторінці в instagram вона показала "контрастні" фото з популярного курорту і домашній кадр.

Леся повернулася до Києва з Чорногорії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На першому знімку Леді Ле позує в строкатому бікіні з повною турою фруктів і ягід в руках. На задньому плані видніються яхти і човни, а також блищить морська гладь. Сама ведуча сховалася в тіні пальм.

Ведуча показала сонячні знімки з курорту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На другому кадрі ведуча красується на терасі квартири в зручному топі і білосніжній легкій сорочці – вона тримає в руках хліб і ховається під тінь від величезного розлогого листа кімнатної рослини - монстери. На обличчі у Лесі немає ні грама макіяжу.

Домашнє фото Лесі потішило мережу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Як може бути такий сильний перепад... Привіт, Київ", - підписала фото Леді Ле.

Шанувальники оцінили гумор ведучої і залишили чимало коментарів під постом.