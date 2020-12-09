Люблю свого колишнього чоловіка: Слава Камінська зробила несподіване зізнання у відповідь на слова хейтерів

Слава Камінська днями шокувала своїх фоловерів спільним фото з колишнім чоловіком, підписавши знімок в дусі "вчора не мій, сьогодні знову мій". Едгар Камінський теж взяв участь в обговоренні.

Звісно, фанати співачки не залишилися осторонь і пригадали Славі її висловлювання в бік екса. Так що Камінська написала на цю тему ще один пост, розставивши все по своїх місцях. Співачка зізналася в любові колишньому і вивела формулу щасливого шлюбу: треба вчасно відпустити.

"Начиталася я вчора коментsв під постом з колишнім чоловіком. Чоловік, може, і колишній, а батько - нинішній, і так буде завжди! Любов може трансформуватися, якщо вона мала місце бути!

Дівчатка, що у вашій голові? Спілкуватися з колишніми - це нормально, тим більше, якщо у вас є спільні діти! Незалежно від наявності нового обранця чи обраниці і нових почуттів!

Різні періоди бувають у житті! Іноді краще відпустити, щоб залишитися разом назавжди! Я люблю свого колишнього чоловіка і не маю права ставитися до нього інакше, адже без нього у мене б не було двох чудових, геніальних малюків!

Зрозумійте одне, колишніх не буває, коли вас пов'язують діти! У вас може бути мільйон відносин, але у ваших дітей інших батьків не буде! Якщо у вас живе один егоїзм, лайтеся, вбивайте один одного, але подумайте про те, що діти, народжені в любові, загинуть від вашої ненависті! Ми створюємо суспільство, в якому живемо! І або ми, або калічимо!", - написала Слава

Слава Камінська з колишнім чоловіком (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Раніше Слава Камінська в інтерв'ю відомого глянцю розповіла про пережите розлучення і про те, яким нелегким був цей період. Співачка зізналася, що їй вдалося вийти з нього іншою людиною, з позитивним мисленням і колишньою вірою в любов.